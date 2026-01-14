AMD-Aktie im Aufwind nach KI-Partnerschaft mit TCS

Die Aktie von Advanced Micro Devices hat am jüngsten Handelstag kräftig zugelegt und mit einem Plus von 6,4 Prozent bei 221 US-Dollar geschlossen.

Einen zentralen Kurstreiber lieferte die Ankündigung einer neuen Zusammenarbeit mit Tata Consultancy Services. Der indische IT-Dienstleister will gemeinsam mit AMD Unternehmen dabei unterstützen, KI-Anwendungen schneller aus der Pilotphase in den produktiven Einsatz zu bringen. Ziel ist es, bestehende IT-Landschaften zu modernisieren und zugleich sichere, leistungsfähige digitale Arbeitsumgebungen aufzubauen.

Im Rahmen der Partnerschaft wollen beide Unternehmen branchenspezifische KI- und Generative-AI-Lösungen entwickeln. Dabei kombiniert TCS seine globale Beratungsexpertise mit AMDs Hochleistungsrechnern und KI-Beschleunigern. Zusätzlich planen die Partner, gezielt in den Aufbau von Fachkräften zu investieren, um einen Pool an Experten zu schaffen, der gemeinsame Innovationen und die Umsetzung der nächsten Generation von KI-Lösungen ermöglicht.

Analysten sehen Rückenwind durch Hyperscaler-Nachfrage

Parallel zur Partnerschaft sorgte ein positiver Analystenkommentar für zusätzliche Dynamik. KeyBanc Capital Markets stufte AMD auf "Overweight" hoch und verwies auf eine robuste Nachfrage seitens großer Cloud- und Hyperscaler-Kunden. Das Kursziel für AMD wurde auf 270 US-Dollar angehoben, was einem potenziellen Aufwärtsspielraum von rund 30 Prozent entspricht. Die Aktie hat damit bereits 77 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten gewonnen.

Ausverkaufte Server-CPUs und Milliardenumsätze mit KI-GPUs

Besonders optimistisch äußerte sich Analyst John Vinh. Seinen Einschätzungen zufolge hat AMD einen Großteil seiner Server-CPUs für das laufende Jahr bereits verkauft und prüft sogar Preiserhöhungen. Zudem erwartet er, dass die KI-Grafikprozessoren des Unternehmens in diesem Jahr Umsätze von rund 14 bis 15 Milliarden US-Dollar generieren könnten.

Treiber dafür seien vor allem starke Verkäufe der MI355-GPUs in der ersten Jahreshälfte sowie ein deutliches Hochfahren der Auslieferungen der leistungsstärkeren MI455-Modelle in der zweiten Jahreshälfte. Damit positioniert sich AMD zunehmend als ernstzunehmender Wettbewerber im margenstarken KI-Beschleuniger-Markt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 189,4EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.





Gold & Silber auf Rekordjagd – 5 Produzenten mit Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!