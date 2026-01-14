    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Rallye nimmt Fahrt auf

    625 Aufrufe 625 0 Kommentare 0 Kommentare

    AMD-Aktie im Aufwind nach KI-Partnerschaft mit TCS

    Die AMD-Aktie startet eine starke Aufwärtsbewegung, angetrieben von einer KI-Allianz mit TCS und Rückenwind durch optimistische KeyBanc-Analysten.

    Für Sie zusammengefasst
    Rallye nimmt Fahrt auf - AMD-Aktie im Aufwind nach KI-Partnerschaft mit TCS
    Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpa

    Die Aktie von Advanced Micro Devices hat am jüngsten Handelstag kräftig zugelegt und mit einem Plus von 6,4 Prozent bei 221 US-Dollar geschlossen.

    TCS und AMD beschleunigen KI-Rollout

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AMD Advanced Micro Devices!
    Short
    245,32€
    Basispreis
    2,18
    Ask
    × 8,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    196,22€
    Basispreis
    2,14
    Ask
    × 8,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Einen zentralen Kurstreiber lieferte die Ankündigung einer neuen Zusammenarbeit mit Tata Consultancy Services. Der indische IT-Dienstleister will gemeinsam mit AMD Unternehmen dabei unterstützen, KI-Anwendungen schneller aus der Pilotphase in den produktiven Einsatz zu bringen. Ziel ist es, bestehende IT-Landschaften zu modernisieren und zugleich sichere, leistungsfähige digitale Arbeitsumgebungen aufzubauen.

    Im Rahmen der Partnerschaft wollen beide Unternehmen branchenspezifische KI- und Generative-AI-Lösungen entwickeln. Dabei kombiniert TCS seine globale Beratungsexpertise mit AMDs Hochleistungsrechnern und KI-Beschleunigern. Zusätzlich planen die Partner, gezielt in den Aufbau von Fachkräften zu investieren, um einen Pool an Experten zu schaffen, der gemeinsame Innovationen und die Umsetzung der nächsten Generation von KI-Lösungen ermöglicht.

    Analysten sehen Rückenwind durch Hyperscaler-Nachfrage

    Parallel zur Partnerschaft sorgte ein positiver Analystenkommentar für zusätzliche Dynamik. KeyBanc Capital Markets stufte AMD auf "Overweight" hoch und verwies auf eine robuste Nachfrage seitens großer Cloud- und Hyperscaler-Kunden. Das Kursziel für AMD wurde auf 270 US-Dollar angehoben, was einem potenziellen Aufwärtsspielraum von rund 30 Prozent entspricht. Die Aktie hat damit bereits 77 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten gewonnen.

    Ausverkaufte Server-CPUs und Milliardenumsätze mit KI-GPUs

    Besonders optimistisch äußerte sich Analyst John Vinh. Seinen Einschätzungen zufolge hat AMD einen Großteil seiner Server-CPUs für das laufende Jahr bereits verkauft und prüft sogar Preiserhöhungen. Zudem erwartet er, dass die KI-Grafikprozessoren des Unternehmens in diesem Jahr Umsätze von rund 14 bis 15 Milliarden US-Dollar generieren könnten.

    Treiber dafür seien vor allem starke Verkäufe der MI355-GPUs in der ersten Jahreshälfte sowie ein deutliches Hochfahren der Auslieferungen der leistungsstärkeren MI455-Modelle in der zweiten Jahreshälfte. Damit positioniert sich AMD zunehmend als ernstzunehmender Wettbewerber im margenstarken KI-Beschleuniger-Markt.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 189,4EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rallye nimmt Fahrt auf AMD-Aktie im Aufwind nach KI-Partnerschaft mit TCS Die AMD-Aktie startet eine starke Aufwärtsbewegung, angetrieben von einer KI-Allianz mit TCS und Rückenwind durch optimistische KeyBanc-Analysten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     