    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    AKTIE IM FOKUS

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewinnmitnahmen bei Nordex - Kepler sieht aktuell kein Potenzial

    Für Sie zusammengefasst
    • Experten stufen Nordex-Aktien vor Hoch ab.
    • Kursziel auf 33 Euro, knapp unter Jahreshoch.
    • 2025 starke Ergebnisse, Erwartungen über Zielen.
    AKTIE IM FOKUS - Gewinnmitnahmen bei Nordex - Kepler sieht aktuell kein Potenzial
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem starken Lauf von Nordex haben die Experten von Kepler Chevreux die Papiere kurz vor deren Zwischenhoch aus dem Jahr 2007 abgestuft. Mit ihrem auf 33 Euro aufgestockten Kursziel bleiben sie knapp unter dem tags zuvor erreichten Jahreshoch von 33,24 Euro. Damit hatte Nordex im noch jungen 2026 Jahr bereits wieder um gut 14 Prozent zulegt. Auf der Handelsplattform Tradegate wurden sie zur Wochenmitte nun vorbörslich mit 31,80 Euro drei Prozent unter Vortagesschluss gehandelt.

    2025 sei ein Jahr starker Ergebnisdynamik gewesen, hieß es. Die Markterwartungen lägen inzwischen aber über den mittelfristigen Zielen des Herstellers von Windkraftanlagen./ag

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nordex SE!
    Long
    30,47€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 14,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    34,69€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 12,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.


    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Nordex

    -0,06 %
    +1,70 %
    +11,62 %
    +33,06 %
    +175,90 %
    +119,59 %
    +46,62 %
    +16,01 %
    +262,00 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 31,94 auf Tradegate (14. Januar 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +1,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 7,69 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -20,20 %/+16,64 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nordex. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Gewinnmitnahmen bei Nordex - Kepler sieht aktuell kein Potenzial Nach dem starken Lauf von Nordex haben die Experten von Kepler Chevreux die Papiere kurz vor deren Zwischenhoch aus dem Jahr 2007 abgestuft. Mit ihrem auf 33 Euro aufgestockten Kursziel bleiben sie knapp unter dem tags zuvor erreichten Jahreshoch …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     