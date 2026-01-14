AKTIE IM FOKUS
Gewinnmitnahmen bei Nordex - Kepler sieht aktuell kein Potenzial
- Experten stufen Nordex-Aktien vor Hoch ab.
- Kursziel auf 33 Euro, knapp unter Jahreshoch.
- 2025 starke Ergebnisse, Erwartungen über Zielen.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem starken Lauf von Nordex haben die Experten von Kepler Chevreux die Papiere kurz vor deren Zwischenhoch aus dem Jahr 2007 abgestuft. Mit ihrem auf 33 Euro aufgestockten Kursziel bleiben sie knapp unter dem tags zuvor erreichten Jahreshoch von 33,24 Euro. Damit hatte Nordex im noch jungen 2026 Jahr bereits wieder um gut 14 Prozent zulegt. Auf der Handelsplattform Tradegate wurden sie zur Wochenmitte nun vorbörslich mit 31,80 Euro drei Prozent unter Vortagesschluss gehandelt.
2025 sei ein Jahr starker Ergebnisdynamik gewesen, hieß es. Die Markterwartungen lägen inzwischen aber über den mittelfristigen Zielen des Herstellers von Windkraftanlagen./ag
