Langfristiger Aufwärtstrend intakt!

Die Hauptgeschäftsfelder von Siemens Energy entwickeln sich sehr dynamisch. Die weltweite Transformation hin zu erneuerbaren Energien steigert die Nachfrage nach Produkten wie Gasturbinen, Netz- und Übertragungstechnik, Energielösungen für die Industrie, Windenergie sowie nach Serviceleistungen für verkaufte Anlagen. Qualitätsprobleme bei der Windenergietochter Gamesa in den vergangenen Jahren stehen kurz vor der Lösung. Dennoch fordert der bedeutende Aktionär Ananym Capital die Abspaltung von Gamesa. Neben der schwindenden Reputation der Windenergietochter ist in naher Zukunft auch mit Gegenwind von chinesischen Windanlagenherstellern zu rechnen. Die chinesische Regierung hat die Energiewende klar zur Priorität erklärt und hält beispielsweise beim Vertrieb von Solaranlagen einen globalen Marktanteil von etwa 90 Prozent.

Allein im Jahr 2025 verzeichnet der Energietechnikkonzern Siemens Energy (ENR) ein Kursplus von rund 144 Prozent. Im deutschen Leitindex DAX weist nur der Rüstungskonzern Rheinmetall mit einer mehr als dreifachen Wertsteigerung eine noch bessere Performance auf. Schwierigkeiten bei der Tochtergesellschaft Gamesa führten am 26. Oktober 2023 zum Allzeittief der ENR-Aktie bei 6,40 Euro. Seitdem ist der Kurs um etwa 1.932 Prozent gestiegen und liegt aktuell bei rund 130,05 Euro. Dabei hat die Kursentwicklung die Seitwärtsphase von Anfang Oktober bis Ende November 2025 hinter sich gelassen und neue Allzeithochs erreicht. Kurzfristig betrachtet scheint der jüngste Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 104,85 Euro nachhaltig zu sein, wobei der Kurs auf den von RBC prognostizierten fairen Wert von 136 Euro je Aktie zusteuert. Als Unterstützung hat sich bei Kursrückgängen der Bereich um 104,85 Euro etabliert. Sollte dieser Bereich nicht halten, könnte die Zone um 84,86 Euro eine höhere Nachfrage zeigen und den Kursverfall bremsen. Fundamental betrachtet liegt die Konsensschätzung für den Bilanzgewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2026/27 derzeit bei 4,96 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 45 Prozent im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025/26 und führt zu einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,38 für 2026/27.

Siemens Energy AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der Aktienkurs von Siemens Energy setzt offenbar die positive Entwicklung aus dem Jahr 2025 fort und verzeichnet weitere Kursgewinne. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JU8WRE) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Siemens Energy AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,00 profitieren. Das Ziel sei bei 147,01 Euro angenommen (5,06 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 114,05 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,76 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JU8WRE Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,24 – 3,25 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 97,14 Euro Basiswert: Siemens Energy AG KO-Schwelle: 97,14 Euro akt. Kurs Basiswert: 130,05 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 5,06 Euro Hebel: 4,00 Kurschance: + 55 Prozent Quelle J.P. Morgan

