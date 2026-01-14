BARCLAYS stuft JPMorgan auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Ausblick der US-Bank auf das Jahr 2026 liege im Rahmen vorheriger Andeutungen, schrieb Analyst Jason Goldberg am Mittwoch. Der Gewinn je Aktie (EPS) habe im vierten Quartal über den Erwartungen gelegen, da das bessere Handelsergebnis niedrigere Gebühren im Investmentbanking mehr als ausglichen habe./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 268,2EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 08:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Jason Goldberg

Analysiertes Unternehmen: JPMorgan

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 391

Kursziel alt: 391

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



