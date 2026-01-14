BARCLAYS stuft JPMorgan auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Ausblick der US-Bank auf das Jahr 2026 liege im Rahmen vorheriger Andeutungen, schrieb Analyst Jason Goldberg am Mittwoch. Der Gewinn je Aktie (EPS) habe im vierten Quartal über den Erwartungen gelegen, da das bessere Handelsergebnis niedrigere Gebühren im Investmentbanking mehr als ausglichen habe./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 268,2EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 08:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Jason Goldberg
Analysiertes Unternehmen: JPMorgan
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 391
Kursziel alt: 391
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
