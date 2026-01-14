BP kündigt milliardenschwere Abschreibungen an – Was ist da los?

BP erwartet im vierten Quartal Abschreibungen in Höhe von bis zu 5 Milliarden US-Dollar, die vor allem im Zusammenhang mit den Geschäften des Unternehmens im Bereich der Energiewende stehen. In einer Mitteilung gab der Ölkonzern an, dass die Abschreibungen hauptsächlich seine Gasgeschäfte und Aktivitäten in CO₂-ärmeren Sektoren betreffen werden. Zudem werden die Ergebnisse im Ölhandel im letzten Quartal des Jahres voraussichtlich schwach ausfallen – zum zweiten Mal in Folge. Die Produktionszahlen sollen stabil bleiben, während es BP gleichzeitig gelungen ist, die Nettoverschuldung zu senken.

Diese Vorabinformationen gewähren einen ersten Einblick in die Herausforderungen, denen sich BP aufgrund des jüngsten Ölpreisverfalls im vierten Quartal gegenübersah. Die Ergebnisse kommen nur wenige Wochen nach der überraschenden Ablösung von Murray Auchincloss, der das Unternehmen ursprünglich stärker auf fossile Brennstoffe ausrichten wollte. Auchincloss hatte diesen Kurs nach einer Reihe missglückter Investitionen in CO₂-ärmere-Technologien eingeschlagen. Doch der neue Vorstandsvorsitzende Albert Manifold zeigte sich enttäuscht über das langsame Tempo der Veränderungen und setzte auf eine schnellere Transformation.