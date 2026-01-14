Ölriese
BP kündigt milliardenschwere Abschreibungen an – Was ist da los?
BP erwartet im vierten Quartal Abschreibungen in Höhe von bis zu 5 Milliarden US-Dollar. Doch was steckt wirklich hinter diesen Schockzahlen? Alle Details zu den wahren Gründen und der neuen Führung!
- BP erwartet Q4-Abschreibungen bis 5 Mrd. USD.
- Neue CEO Meg O’Neil soll Transformation vorantreiben.
- BP-Aktien stiegen nach Führungswechsel um 4%.
BP erwartet im vierten Quartal Abschreibungen in Höhe von bis zu 5 Milliarden US-Dollar, die vor allem im Zusammenhang mit den Geschäften des Unternehmens im Bereich der Energiewende stehen. In einer Mitteilung gab der Ölkonzern an, dass die Abschreibungen hauptsächlich seine Gasgeschäfte und Aktivitäten in CO₂-ärmeren Sektoren betreffen werden. Zudem werden die Ergebnisse im Ölhandel im letzten Quartal des Jahres voraussichtlich schwach ausfallen – zum zweiten Mal in Folge. Die Produktionszahlen sollen stabil bleiben, während es BP gleichzeitig gelungen ist, die Nettoverschuldung zu senken.
Diese Vorabinformationen gewähren einen ersten Einblick in die Herausforderungen, denen sich BP aufgrund des jüngsten Ölpreisverfalls im vierten Quartal gegenübersah. Die Ergebnisse kommen nur wenige Wochen nach der überraschenden Ablösung von Murray Auchincloss, der das Unternehmen ursprünglich stärker auf fossile Brennstoffe ausrichten wollte. Auchincloss hatte diesen Kurs nach einer Reihe missglückter Investitionen in CO₂-ärmere-Technologien eingeschlagen. Doch der neue Vorstandsvorsitzende Albert Manifold zeigte sich enttäuscht über das langsame Tempo der Veränderungen und setzte auf eine schnellere Transformation.
Im Zuge dieser Umstrukturierung ernannte Manifold kürzlich Meg O’Neil, die bisherige CEO der australischen Woodside Energy Group, zur neuen Chefin von BP. O’Neil hat Woodside mit einem klaren Fokus auf Öl und Gas erfolgreich geführt. Die Entscheidung, sie an die Spitze von BP zu stellen, wurde an der Börse positiv aufgenommen: Die BP-Aktien legten seither um rund vier Prozent zu
BP steht somit vor einer bedeutenden Neuausrichtung. Die Abschreibungen und die schwachen Handelszahlen spiegeln nicht nur die Auswirkungen des volatilen Ölmarktes wider, sondern auch den Transformationsprozess des Unternehmens, das seinen Platz in einer zunehmend komplexeren Energiemarktlandschaft neu definieren muss. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie erfolgreich der Wechsel an der Unternehmensspitze und die Neuausrichtung der Geschäftsfelder tatsächlich sind.
Im frühen Handel an der Börse Frankfurt steht die BP-Aktie am Mittwoch fast ein Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet derzeit 5,01 Euro (Stand: 09:11 Uhr).
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion