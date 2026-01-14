BARCLAYS stuft Gea Group auf 'Equal Weight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Seine wichtigsten Overweight-Empfehlungen mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sind Legrand, Epiroc, Atlas Copco, Schindler Holding, Alfa Laval und Kion./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 60,10EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Vladimir Sergievskiy
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 67
Kursziel alt: 67
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Vladimir Sergievskiy
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 67
Kursziel alt: 67
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte