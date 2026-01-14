Allianz Risk Barometer 2026

-



32 Prozent der Befragten bewerten Künstliche Intelligenz (KI) als branchenübergreifendes, hohes Risiko und sorgen für einen Sprung von Platz 10 auf Platz 2.



In Österreich zählen KI (44 %) und Cyber-Angriffe (32 %) zu den Top-Geschäftsrisiken.



Cybervorfälle sorgten 2025 für zahlreiche Schlagzeilen und sind laut dem Allianz Risk Barometer auch 2026 weltweit die größte Sorge für Unternehmen. Das vergangene Jahr war zudem ein bedeutendes Jahr für Künstliche Intelligenz (KI) . Dass das Risiko auf Platz 2 im Ranking landet und den größten Sprung macht (von Platz 10 auf Platz 2 ) unterstreicht die Komplexität von KI als operativem und rechtlichem Risiko, aber auch als Gefahr für die Reputation von Unternehmen. Dennoch glaubt fast die Hälfte der Befragten, dass KI ihrer Branche mehr Vorteile als Risiken bringt. Ein Fünftel ist gegenteiliger Meinung. Zum ersten Mal überhaupt gehören Betriebsunterbrechungen (BU ) nicht mehr zu den beiden größten Risiken, sondern fallen auf Platz 3 zurück. BU bleiben jedoch ein wichtiges Thema, da sie häufig eine Folge anderer Risiken in den globalen Top 10 sind.



Faktoren wie eine ruhigere Hurricane-Saison im Jahr 2025 führen dazu, dass Naturkatastrophen im Vergleich zum Vorjahr auf Platz 5 zurückfallen. Unterdessen klettern politische Risiken und Gewalt von Platz 9 auf Platz 7. Hintergrund ist hier vor allem die zunehmende Besorgnis über geopolitische Instabilität und Konflikte auf der ganzen Welt.



Zwtl.: Cyberrisiken sind bei weitem die größte Herausforderung für Unternehmen weltweit



Im Jahr 2026 sind Cybervorfälle zum fünften Mal in Folge das weltweit größte Risiko. 42 Prozent der Befragten stufen Cyber als Top -Risiko ein. Das ist der höchste jemals erreichte Wert. Zudem liegt Cyber zehn Prozentpunkte vor dem zweitgrößten Risiko mit 32 Prozent. Cyberrisiken stehen in jeder Region der Welt (Amerika, Asien-Pazifik, Europa sowie Afrika und Naher Osten) an erster Stelle. Die anhaltende Spitzenplatzierung im Allianz Risk Barometer spiegelt die zunehmende Abhängigkeit von digitaler Technologie in einer Zeit wider, in der sich die Cyberbedrohungslandschaft sowie das geopolitische und regulatorische Umfeld rasch verändern. Die jüngsten prominenten Cyberangriffe unterstreichen die anhaltende Bedrohung für Unternehmen aller Größen. Kleine und mittelgroße Firmen geraten vor allem aufgrund fehlender Ressourcen für Cybersicherheit zunehmend ins Visier von Kriminellen und stehen unter massivem Druck.

"Die Investitionen großer Unternehmen in Cybersicherheit und Resilienz haben sich ausgezahlt und sorgen dafür, dass sie Angriffe frühzeitig erkennen und darauf reagieren können. Allerdings entwickeln sich Cyberrisiken ständig weiter. Unternehmen sind zunehmend auf Drittanbieter für kritische Daten und Dienste angewiesen, während KI die Bedrohungen verstärkt, die Angriffsfläche vergrößert und bestehende Schwachstellen noch verschärft", erklärt Michael Bruch, Global Head of Risk Consulting Advisory Services bei Allianz Commercial .



Zwtl.: KI auch Top-Geschäftsrisiko in Österreich, Naturkatastrophen abgeschlagen auf Platz 7



Österreichische Studienteilnehmer: innen identifizieren für 2026 erstmals Künstliche Intelligenz (44 %) als Top-Risiko für heimische Unternehmen, gefolgt von Cyber-Angriffen (32 %). Den dritten Platz teilen sich Betriebsunterbrechungen, Änderungen in der Gesetzgebung und Regulierung sowie der Klimawandel (jeweils 26 %). Während im Vorjahr Naturkatastrophen auf Platz 2 lagen, erreichen diese nur noch Platz 7 (21 %) und verzeichnen damit den größten Rückgang (-22 %- Punkte) im aktuellen Ranking.



"Das Jahrhunderthochwasser 2024 prägte ganz klar das letztjährige Risk Barometer für Österreich. Da die Lage 2025 etwas gemäßigter war, rückt auch die Gefahr durch Naturkatastrophen wieder in den Hintergrund. Stattdessen wird Künstliche Intelligenz von österreichischen Unternehmen als zunehmendes Risiko empfunden - von Datenabfluss und Manipulation bis zu Haftungs- und Reputationsschäden birgt der Einsatz von KI viele Fallstricke. Wer sich schützen will, braucht klare Governance, sichere Daten- und Zugriffsmodelle sowie laufende Risiko-Checks", sagt Daniel Mati, CEO der Allianz in Österreich, und ergänzt: "Auch wenn Naturkatastrophen im aktuellen Risk Barometer nicht ganz oben auf der Risko-Liste der Österreicher standen, sollten wir uns nicht in falscher Sicherheit wiegen. Diese Risiken sind allgegenwärtig und sollten nicht unterschätzt werden, denn die nächste Naturkatastrophe kommt bestimmt."



Zwtl.: KI schafft neue Möglichkeiten und Risiken



KI ist in die Spitzengruppe der globalen Unternehmensrisiken aufgestiegen und liegt 2026 auf Platz 2 (32 Prozent) gegenüber Platz 10 im Vorjahr. Dies ist der größte Sprung in der diesjährigen Rangliste. KI ist in allen Regionen ein wichtiger Faktor - auf Platz 2 in Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Afrika und im Nahen Osten und auf Platz 3 in Europa - und stellt auch für Unternehmen jeder Größe ein wachsendes Risiko dar. Sie ist bei großen, mittleren und kleinen Unternehmen unter die Top 3 vorgerückt. Da die Einführung von KI immer schneller voranschreitet und die Technologie immer tiefer in das Kerngeschäft eingebettet wird, erwarten die Befragten eine Zunahme der KI-bezogenen Risiken, insbesondere im Hinblick auf Haftungsfragen. Die rasante Verbreitung generativer KI-Systeme in Verbindung mit ihrer zunehmenden Nutzung in der Praxis hat das Bewusstsein dafür geschärft, wie stark Unternehmen diesen Risiken ausgesetzt sind.



"Unternehmen sehen KI zunehmend nicht nur als eine

leistungsstarke strategische Chance, sondern auch als eine komplexe Quelle für operative, rechtliche und Reputationsrisiken. In vielen Fällen schreitet die Einführung schneller voran, als Governance, Regulierung und Unternehmenskultur mithalten können", sagt Ludovic Subran, Chefökonom der Allianz . "2026 werden immer mehr Unternehmen versuchen den Einsatz von KI auszuweiten. Sie werden sich vermehrt mit Problemen hinsichtlich der Systemzuverlässigkeit, Datenqualität, Integrationshürden und dem Mangel an qualifizierten Fachkräften konfrontiert sehen. Gleichzeitig entstehen neue Haftungsrisiken im Zusammenhang mit automatisierten Entscheidungsprozessen, voreingenommenen oder diskriminierenden Modellen, dem Missbrauch geistigen Eigentums und der Ungewissheit darüber, wer haftet, wenn durch KI generierte Ergebnisse Schaden verursachen."



Zwtl.: Betriebsunterbrechungen eng mit geopolitischen Risiken verknüpft



2025 markierte einen Wandel hin zu protektionistischer Handelspolitik und Handelskriegen, die die Weltwirtschaft verunsicherten. Es war auch ein Jahr regionaler Konflikte im Nahen Osten und des weiterhin tobenden Krieges in der Ukraine. Grenzstreitigkeiten zwischen Indien und Pakistan, zwischen Thailand und Kambodscha und Bürgerkriege in Afrika kamen hinzu - ein Trend, der sich 2026 mit der US-Intervention in Venezuela fortsetzt. Geopolitische Risiken setzen Lieferketten zunehmend unter Druck, doch trotz steigender Risiken schätzen nur drei Prozent der Befragten des Allianz Risk Barometers ihre Lieferketten als "sehr resilient" ein. Allein im vergangenen Jahr haben sich die Handelsbeschränkungen verdreifacht und betreffen Waren im Wert von schätzungsweise 2,7 Billionen US-Dollar - fast 20 Prozent der weltweiten Importe laut Allianz Trade. Dies veranlasst Unternehmen, Trends wie Friendshoring und Regionalisierung zu verfolgen. Diese Entwicklungen führen zu einer hohen Risikowahrnehmung: 29 Prozent der Befragten stufen Betriebsunterbrechungen als größte Gefahr ein. Das ist Platz 3 im Ranking gegenüber Platz 2 im Vorjahr.



Angesichts der aktuellen geopolitischen Situation, überrascht es nicht, dass politische Risiken und Gewalt um zwei Plätze auf Rang 7 klettern - die höchste Platzierung seit dem Bestehen des Risk Barometers. Das eng damit verbundene Risiko von Gesetzes- und Regulierungsänderungen - einschließlich Handelszöllen - belegt weltweit Platz 4. Der Wert blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert, jedoch stieg die Prozentzahl der Befragten, was auf die Sorge vor zunehmendem Protektionismus zurückzuführen ist. Tatsächlich halten 51 Prozent der Befragten eine Lähmung der globalen Lieferketten aufgrund eines geopolitischen Konflikts für das wahrscheinlichste "black-swan"-Szenario, das in den nächsten fünf Jahren eintreten könnte.



Über das Allianz Risk Barometer



Das Allianz Risk Barometer ist eine jährlich erscheinende Rangliste der Unternehmensrisiken, die von Allianz Commercial in Zusammenarbeit mit anderen Allianz-Einheiten erstellt wird. Die Studie enthält die Bewertungen von 3.338 Risikomanagement-Experten, u.a. Führungskräfte, Risikomanager, Makler und Versicherungsexperten, aus 97 Ländern und wird in diesem Jahr zum 15. Mal veröffentlicht.

