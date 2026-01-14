    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGermanium Mining AktievorwärtsNachrichten zu Germanium Mining
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Germanium Mining Corp. erweitert seine Liegenschaft Lac du Km 35 in Quebec strategisch

    Germanium Mining Corp. erweitert seine Liegenschaft Lac du Km 35 in Quebec strategisch
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 14. Januar 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. („Germanium Mining“, „GMC“, oder das „Unternehmen“) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: 1I30) freut sich, die Erweiterung seiner zu 100 % optionierten Liegenschaft Lac du Km 35 nahe der Bergbaustadt Chibougamau, Quebec, bekanntzugeben. Die Liegenschaft wurde strategisch um 4 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von über 221 Hektar erweitert und umfasst nun insgesamt 79 Konzessionen mit einer Fläche von 4.371,28 Hektar (43,7 Quadratkilometer).

     

    Mario Pezzente, Chief Executive Officer, kommentierte: „Die Erweiterung der zu 100 % optionierten Germanium-Liegenschaft Lac du Km 35 spiegelt das Bemühen des Unternehmens, seine Landposition in diesem geologisch interessanten Gebiet zu konsolidieren, wider. Wir glauben, dass dieses strategisch erweiterte Profil eine breitere Plattform für künftige Exploration und Bewertung bietet.“

     

    Beschreibung der Liegenschaft

     

    Die Germanium-Liegenschaft Lac du Km 35 liegt ungefähr 40 Kilometer östlich der Bergbaustadt Chibougamau in der Region Nord-du-Quebec und bietet ausgezeichneten Zugang über den Highway 167 und eine Hauptforststraße, welche die gesamte Liegenschaft von Westen nach Osten durchläuft, sowie über ein Netzwerk von Nebenstraßen.

     

    Unter der Liegenschaft liegt die Vulkan-Sediment-Sequenz der Roy-Gruppe und ihr metamorphisches Gegenstück, der Laganiere-Gneis-Komplex, der die Intrusion Lac Dore, eine mafisch bis ultramafisch stratiforme und synvulkanische Intrusion, beherbergt, sowie der felsische Pluton der späteren Phase, Duberger. All diese Gesteinseinheiten sind Teil des nordöstlichen Abschnitts der Unterprovinz des archaischen Grünsteingürtels Abitibi. Westlich der Liegenschaft wurden die Gesteine in der Grünschieferfazies metamorphosiert, wo das Mineral Chlorit allgegenwärtig ist, während der östliche Teil den Metamorphosegrad Amphibolit erreicht hat.

     

    Ein ausgeprägtes strukturelles Element ist die duktile Faribault Shear Zone (FSZ), die sich mit Ost-Südost-Ausrichtung im östlichen Teil des Konzessionsgebiets befindet. Die FSZ neigt sich nach Südsüdwesten und endet an der Grenville Front, die sich über mehrere Hundert Kilometer von Südwest nach Nordost erstreckt. Die Grenville Front trennt den Grünsteingürtel Abitibi von den jüngeren mesoproterozoischen Gesteinen und liegt nur wenige Kilometer östlich des Konzessionsgebiets. Die FSZ ist ein wichtiges Merkmal, das mit anderen durchlässigen Zonen als bevorzugte Leitung für hydrothermale Flüssigkeiten in der Tiefe verbunden sein könnte.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Germanium Mining Corp. erweitert seine Liegenschaft Lac du Km 35 in Quebec strategisch VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 14. Januar 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. („Germanium Mining“, „GMC“, oder das „Unternehmen“) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: 1I30) freut sich, die Erweiterung seiner zu 100 % optionierten Liegenschaft Lac du Km …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     