Germanium Mining Corp. erweitert seine Liegenschaft Lac du Km 35 in Quebec strategisch

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 14. Januar 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. („Germanium Mining“, „GMC“, oder das „Unternehmen“) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: 1I30) freut sich, die Erweiterung seiner zu 100 % optionierten Liegenschaft Lac du Km 35 nahe der Bergbaustadt Chibougamau, Quebec, bekanntzugeben. Die Liegenschaft wurde strategisch um 4 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von über 221 Hektar erweitert und umfasst nun insgesamt 79 Konzessionen mit einer Fläche von 4.371,28 Hektar (43,7 Quadratkilometer).

Mario Pezzente, Chief Executive Officer, kommentierte: „Die Erweiterung der zu 100 % optionierten Germanium-Liegenschaft Lac du Km 35 spiegelt das Bemühen des Unternehmens, seine Landposition in diesem geologisch interessanten Gebiet zu konsolidieren, wider. Wir glauben, dass dieses strategisch erweiterte Profil eine breitere Plattform für künftige Exploration und Bewertung bietet.“

Beschreibung der Liegenschaft

Die Germanium-Liegenschaft Lac du Km 35 liegt ungefähr 40 Kilometer östlich der Bergbaustadt Chibougamau in der Region Nord-du-Quebec und bietet ausgezeichneten Zugang über den Highway 167 und eine Hauptforststraße, welche die gesamte Liegenschaft von Westen nach Osten durchläuft, sowie über ein Netzwerk von Nebenstraßen.

Unter der Liegenschaft liegt die Vulkan-Sediment-Sequenz der Roy-Gruppe und ihr metamorphisches Gegenstück, der Laganiere-Gneis-Komplex, der die Intrusion Lac Dore, eine mafisch bis ultramafisch stratiforme und synvulkanische Intrusion, beherbergt, sowie der felsische Pluton der späteren Phase, Duberger. All diese Gesteinseinheiten sind Teil des nordöstlichen Abschnitts der Unterprovinz des archaischen Grünsteingürtels Abitibi. Westlich der Liegenschaft wurden die Gesteine in der Grünschieferfazies metamorphosiert, wo das Mineral Chlorit allgegenwärtig ist, während der östliche Teil den Metamorphosegrad Amphibolit erreicht hat.

Ein ausgeprägtes strukturelles Element ist die duktile Faribault Shear Zone (FSZ), die sich mit Ost-Südost-Ausrichtung im östlichen Teil des Konzessionsgebiets befindet. Die FSZ neigt sich nach Südsüdwesten und endet an der Grenville Front, die sich über mehrere Hundert Kilometer von Südwest nach Nordost erstreckt. Die Grenville Front trennt den Grünsteingürtel Abitibi von den jüngeren mesoproterozoischen Gesteinen und liegt nur wenige Kilometer östlich des Konzessionsgebiets. Die FSZ ist ein wichtiges Merkmal, das mit anderen durchlässigen Zonen als bevorzugte Leitung für hydrothermale Flüssigkeiten in der Tiefe verbunden sein könnte.