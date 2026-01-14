BARCLAYS stuft Knorr-Bremse auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Underweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 99,40EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Vladimir Sergievskiy

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 87

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

