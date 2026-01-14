UmweltBank beendet Geschäftsjahr 2025 mit dynamischem Wachstum und bekräftigt Szenario 2028
Foto: adobe.stock.com
Nürnberg (ots) - Die UmweltBank konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 weiter
deutlich wachsen. "Durch die konsequente Umsetzung unserer Unternehmensstrategie
konnte die UmweltBank 2025 signifikante Erfolge auf dem Weg zur nachhaltigen
Wiederherstellung der Profitabilität erzielen", so Dietmar von Blücher,
Vorstandssprecher der UmweltBank. Daher bestätigt der Vorstand die
Ergebnisprognose 2025 mit einem positiven Ergebnis vor Steuern für die
UmweltBank AG zwischen 5 und 10 Mio. Euro.
Schlussquartal 2025 mit deutlicher Wachstumsdynamik im Privatkundengeschäft
Das Wachstum im Privatkundengeschäft konnte im vierten Quartal 2025 aufgrund
einer erfolgreichen Neukundenkampagne deutlich an Dynamik gewinnen. So wuchs die
Kundenanzahl 2025 um 19 % auf über 184.000 an. Damit gewann die Bank fast 30.000
neue Kundinnen und Kunden - allein über 23.000 im vierten Quartal. Im
Jahresverlauf konnten die Privatkundeneinlagen wie geplant um 800 Mio. Euro auf
rund 4,3 Mrd. Euro gesteigert werden.
Die im Schlussquartal eingesetzte Wachstumsdynamik soll sich 2026 fortsetzen,
insbesondere getragen vom neuen Girokonto, der jüngst eingeführten digitalen
Anlageberatung sowie attraktiven Konditionen im Einlagengeschäft. Daneben
arbeitet die Bank an der sukzessiven Einführung ergänzender Produkte sowie an
neuen Kontomodellen, um das vollständige Ertragspotenzial zu erschließen. Die
Privatkundeneinlagen sollen 2026 auf rund 5,4 Mrd. Euro anwachsen. Die
Kundenzahl will die Bank um rund 75.000 auf 260.000 steigern.
Voraussetzungen für deutliches Wachstum im Kreditgeschäft geschaffen
Die UmweltBank vergab im abgelaufenen Geschäftsjahr neue Kredite mit einem
Volumen von rund 120 Mio. Euro und lag damit unter dem Ziel von 200 bis 250 Mio.
Euro. Dies war insbesondere der im Laufe des Jahres weiterhin knappen
Kapitalsituation geschuldet, sowie der Verschiebung von Projekten in das erste
Halbjahr 2026. Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand mit einem deutlichen
Wachstum des Bruttokreditneugeschäfts auf 450 Mio. Euro. Einerseits verzeichnet
die Bank weiterhin eine hohe Nachfrage nach Finanzierungen im Bereich
erneuerbare Energien - einschließlich Batteriespeicher - sowie für nachhaltige
Immobilien. Andererseits erweitert insbesondere die erfolgreiche Kapitalerhöhung
im September 2025 den Spielraum für die Kreditvergabe.
Kapitalquote steigt auf vorläufige rund 17,0 %
Im Geschäftsjahr 2026 wird weiterhin eine erste Reduktion der aufsichtlichen
Kapitalanforderungen erwartet. Zum Jahresende 2025 lag die Gesamtkapitalquote
mit vorläufigen rund 17,0 % deutlich über den aufsichtlichen Anforderungen in
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie
Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 3,74 auf Tradegate (14. Januar 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um +5,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,92 %.
Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 158,94 Mio..
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu UmweltBank - 557080 - DE0005570808
Das denkt die wallstreetONLINE Community über UmweltBank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
solarking schrieb 12.01.26, 18:12
mitdiskutieren »
Kundenservice ist bei ProCredit absolute Katastrophe. Onlinebanking Kontenübersicht ist schon länger fehlerhaft, Kundenservice antwortet nicht.
Nicht die erste Anfrage auf die nie geantwortet wurde.
Da ist Umweltbank besser.
Istanbul schrieb 22.09.25, 12:29
mitdiskutieren »
Mal wieder angeschaut. Jetzt gab's die zu erwartende Not-KE, immerhin (noch) in geringem Umfang.
Die "sozial gerechten" Immo-Projekte (Volksbau, UPG Umweltprojekt) und "grünen" Beteiligungen werden endlich abgebaut. Die dort vorhandenen angeblichen Stillen Reserven wurden in 2024 durch konzerninterne Verschiebung realisiert. Ohne diese Rechnereien und Auflösung Bankrisiken wär's 2024 ganz dicke rot geworden.
Klassischer Fall von Öko-Unternehmen: Moralisch hoch überlegen, aber keine Ahnung von elementarsten wirtschaftlichen Zusammenhänge sogar der eigenen Branche (hier Banking: Fristenkongruenz, kein eigenes Bauträgergeschäft, Kostenkontrolle bei Personal und Verwaltungsaufwand). Auch nicht so wichtig, solange man von grünem Geld zugeschmissen wird.
Das war knapp und isses vielleicht noch. Die BaFin hat sich den Kindergarten zwar zu lange angeschaut, aber immerhin dann doch eingeschritten. Man kann nur froh sein, dass die beiden von der comdirect kommenden Vorstände sich das antun.
petervale2002 schrieb 26.08.25, 14:16
Die nächste Kapitalerhöhung steht bevor. Dass sie damit nicht warten können, bis sich der Kurs einigermaßen erholt hat, begeistert mich nicht. Mal sehen, wie sie diesmal die überzähligen Stücke loswerden. Auf mich brauchen sie nach der letzten Aktion nicht zu zählen. Bin immernoch sauer, wie ein paar Family Offices und Institutionelle damals bevorzugt wurden. Deren Einstieg hat sich meiner Ansicht nach nicht positiv ausgewirkt.mitdiskutieren »
