    UmweltBank beendet Geschäftsjahr 2025 mit dynamischem Wachstum und bekräftigt Szenario 2028

    Foto: adobe.stock.com
    Nürnberg (ots) - Die UmweltBank konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 weiter
    deutlich wachsen. "Durch die konsequente Umsetzung unserer Unternehmensstrategie
    konnte die UmweltBank 2025 signifikante Erfolge auf dem Weg zur nachhaltigen
    Wiederherstellung der Profitabilität erzielen", so Dietmar von Blücher,
    Vorstandssprecher der UmweltBank. Daher bestätigt der Vorstand die
    Ergebnisprognose 2025 mit einem positiven Ergebnis vor Steuern für die
    UmweltBank AG zwischen 5 und 10 Mio. Euro.

    Schlussquartal 2025 mit deutlicher Wachstumsdynamik im Privatkundengeschäft

    Das Wachstum im Privatkundengeschäft konnte im vierten Quartal 2025 aufgrund
    einer erfolgreichen Neukundenkampagne deutlich an Dynamik gewinnen. So wuchs die
    Kundenanzahl 2025 um 19 % auf über 184.000 an. Damit gewann die Bank fast 30.000
    neue Kundinnen und Kunden - allein über 23.000 im vierten Quartal. Im
    Jahresverlauf konnten die Privatkundeneinlagen wie geplant um 800 Mio. Euro auf
    rund 4,3 Mrd. Euro gesteigert werden.

    Die im Schlussquartal eingesetzte Wachstumsdynamik soll sich 2026 fortsetzen,
    insbesondere getragen vom neuen Girokonto, der jüngst eingeführten digitalen
    Anlageberatung sowie attraktiven Konditionen im Einlagengeschäft. Daneben
    arbeitet die Bank an der sukzessiven Einführung ergänzender Produkte sowie an
    neuen Kontomodellen, um das vollständige Ertragspotenzial zu erschließen. Die
    Privatkundeneinlagen sollen 2026 auf rund 5,4 Mrd. Euro anwachsen. Die
    Kundenzahl will die Bank um rund 75.000 auf 260.000 steigern.

    Voraussetzungen für deutliches Wachstum im Kreditgeschäft geschaffen

    Die UmweltBank vergab im abgelaufenen Geschäftsjahr neue Kredite mit einem
    Volumen von rund 120 Mio. Euro und lag damit unter dem Ziel von 200 bis 250 Mio.
    Euro. Dies war insbesondere der im Laufe des Jahres weiterhin knappen
    Kapitalsituation geschuldet, sowie der Verschiebung von Projekten in das erste
    Halbjahr 2026. Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand mit einem deutlichen
    Wachstum des Bruttokreditneugeschäfts auf 450 Mio. Euro. Einerseits verzeichnet
    die Bank weiterhin eine hohe Nachfrage nach Finanzierungen im Bereich
    erneuerbare Energien - einschließlich Batteriespeicher - sowie für nachhaltige
    Immobilien. Andererseits erweitert insbesondere die erfolgreiche Kapitalerhöhung
    im September 2025 den Spielraum für die Kreditvergabe.

    Kapitalquote steigt auf vorläufige rund 17,0 %

    Im Geschäftsjahr 2026 wird weiterhin eine erste Reduktion der aufsichtlichen
    Kapitalanforderungen erwartet. Zum Jahresende 2025 lag die Gesamtkapitalquote
    mit vorläufigen rund 17,0 % deutlich über den aufsichtlichen Anforderungen in
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie

    Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 3,74 auf Tradegate (14. Januar 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um +5,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 158,94 Mio..

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
