UmweltBank beendet Geschäftsjahr 2025 mit dynamischem Wachstum und bekräftigt Szenario 2028

Nürnberg (ots) - Die UmweltBank konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 weiterdeutlich wachsen. "Durch die konsequente Umsetzung unserer Unternehmensstrategiekonnte die UmweltBank 2025 signifikante Erfolge auf dem Weg zur nachhaltigenWiederherstellung der Profitabilität erzielen", so Dietmar von Blücher,Vorstandssprecher der UmweltBank. Daher bestätigt der Vorstand dieErgebnisprognose 2025 mit einem positiven Ergebnis vor Steuern für dieUmweltBank AG zwischen 5 und 10 Mio. Euro.Schlussquartal 2025 mit deutlicher Wachstumsdynamik im PrivatkundengeschäftDas Wachstum im Privatkundengeschäft konnte im vierten Quartal 2025 aufgrundeiner erfolgreichen Neukundenkampagne deutlich an Dynamik gewinnen. So wuchs dieKundenanzahl 2025 um 19 % auf über 184.000 an. Damit gewann die Bank fast 30.000neue Kundinnen und Kunden - allein über 23.000 im vierten Quartal. ImJahresverlauf konnten die Privatkundeneinlagen wie geplant um 800 Mio. Euro aufrund 4,3 Mrd. Euro gesteigert werden.Die im Schlussquartal eingesetzte Wachstumsdynamik soll sich 2026 fortsetzen,insbesondere getragen vom neuen Girokonto, der jüngst eingeführten digitalenAnlageberatung sowie attraktiven Konditionen im Einlagengeschäft. Danebenarbeitet die Bank an der sukzessiven Einführung ergänzender Produkte sowie anneuen Kontomodellen, um das vollständige Ertragspotenzial zu erschließen. DiePrivatkundeneinlagen sollen 2026 auf rund 5,4 Mrd. Euro anwachsen. DieKundenzahl will die Bank um rund 75.000 auf 260.000 steigern.Voraussetzungen für deutliches Wachstum im Kreditgeschäft geschaffenDie UmweltBank vergab im abgelaufenen Geschäftsjahr neue Kredite mit einemVolumen von rund 120 Mio. Euro und lag damit unter dem Ziel von 200 bis 250 Mio.Euro. Dies war insbesondere der im Laufe des Jahres weiterhin knappenKapitalsituation geschuldet, sowie der Verschiebung von Projekten in das ersteHalbjahr 2026. Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand mit einem deutlichenWachstum des Bruttokreditneugeschäfts auf 450 Mio. Euro. Einerseits verzeichnetdie Bank weiterhin eine hohe Nachfrage nach Finanzierungen im Bereicherneuerbare Energien - einschließlich Batteriespeicher - sowie für nachhaltigeImmobilien. Andererseits erweitert insbesondere die erfolgreiche Kapitalerhöhungim September 2025 den Spielraum für die Kreditvergabe.Kapitalquote steigt auf vorläufige rund 17,0 %Im Geschäftsjahr 2026 wird weiterhin eine erste Reduktion der aufsichtlichenKapitalanforderungen erwartet. Zum Jahresende 2025 lag die Gesamtkapitalquotemit vorläufigen rund 17,0 % deutlich über den aufsichtlichen Anforderungen in