BARCLAYS stuft ASML auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 960 Euro auf "Equal Weight" belassen. Simon Coles zog am Mittwoch Rückschlüsse für Halbleiterausrüster aus einer positiven Erstbewertung des koreanischen Chipriesen SK Hynix. Dieser sei ein Technologieführer mit begrenzten Kapazitäten. Für ASML sei die deshalb notwendige Expansion der Koreaner in dieser Phase besonders vorteilhaft./tih/ag
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 1.094EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
