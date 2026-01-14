BARCLAYS stuft ASML auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 960 Euro auf "Equal Weight" belassen. Simon Coles zog am Mittwoch Rückschlüsse für Halbleiterausrüster aus einer positiven Erstbewertung des koreanischen Chipriesen SK Hynix. Dieser sei ein Technologieführer mit begrenzten Kapazitäten. Für ASML sei die deshalb notwendige Expansion der Koreaner in dieser Phase besonders vorteilhaft./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 1.094EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Simon Coles

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 960

Kursziel alt: 960

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



