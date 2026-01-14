Fresenius Medical Care Aktienkurs sinkt weiter - 14.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Fresenius Medical Care Aktie. Mit einer Performance von -6,24 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Fresenius Medical Care Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,18 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 37,01€, mit einem Minus von -6,24 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Fresenius Medical Care ist führend in der Dialysebranche, bietet umfassende Produkte und Dienstleistungen für Nierenpatienten und hebt sich durch ein globales Kliniknetzwerk und technologische Innovationen ab.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Fresenius Medical Care mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -21,93 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Fresenius Medical Care Aktie damit um -8,15 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,66 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,10 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

Fresenius Medical Care Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,15 % 1 Monat -7,66 % 3 Monate -21,93 % 1 Jahr -15,02 %

Informationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Es gibt 293 Mio. Fresenius Medical Care Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,11 Mrd.EUR € wert.

Fresenius Medical Care Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fresenius Medical Care Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Medical Care Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.