LIR Life Sciences: Ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, 'Overweight' zu nutzen? Das innovative Pflaster als Gamechanger
Adipositas nimmt weltweit rasant zu – LIR Life Sciences setzt mit einem innovativen GLP-1-Pflaster auf eine bezahlbare, nadelfreie Therapie als Alternative zu Injektionen.
- LIR Life Sciences Corp. entwickelt ein transdermales Pflaster zur Verabreichung von GLP-1-Wirkstoffen, um Adipositas zu bekämpfen.
- Der Markt für Adipositas-Therapeutika wird von 24 Milliarden US-Dollar (2023) auf 95 Milliarden US-Dollar bis 2030 wachsen, mit einer prognostizierten Zahl von vier Milliarden übergewichtigen Menschen bis 2035.
- Das Unternehmen fokussiert sich auf erschwingliche, nicht-invasive Therapien, die ohne Injektion und medizinisches Fachpersonal auskommen, um den Zugang zu verbessern.
- LIR Life Sciences hat seit seiner Gründung vor zwei Jahren bedeutende Fortschritte gemacht, einschließlich internationaler Patentanmeldungen und der Vorbereitung auf klinische Phase-1/2-Studien.
- Der globale GLP-1-Markt wird bis 2030 auf 156,7 Milliarden US-Dollar anwachsen, und LIR Life Sciences sieht sich in einer idealen Position, um von dieser Marktentwicklung zu profitieren.
- Das Unternehmen strebt an, ein führender Anbieter von nadelfreien Therapien für Stoffwechselerkrankungen zu werden und adressiert Regionen mit hoher Adipositasprävalenz und begrenztem Therapiezugang.
