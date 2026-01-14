    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLIR Life Sciences AktievorwärtsNachrichten zu LIR Life Sciences
    LIR Life Sciences: Ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, 'Overweight' zu nutzen? Das innovative Pflaster als Gamechanger

    Adipositas nimmt weltweit rasant zu – LIR Life Sciences setzt mit einem innovativen GLP-1-Pflaster auf eine bezahlbare, nadelfreie Therapie als Alternative zu Injektionen.

    LIR Life Sciences: Ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, 'Overweight' zu nutzen? Das innovative Pflaster als Gamechanger
    Foto: adobe.stock.com
    • LIR Life Sciences Corp. entwickelt ein transdermales Pflaster zur Verabreichung von GLP-1-Wirkstoffen, um Adipositas zu bekämpfen.
    • Der Markt für Adipositas-Therapeutika wird von 24 Milliarden US-Dollar (2023) auf 95 Milliarden US-Dollar bis 2030 wachsen, mit einer prognostizierten Zahl von vier Milliarden übergewichtigen Menschen bis 2035.
    • Das Unternehmen fokussiert sich auf erschwingliche, nicht-invasive Therapien, die ohne Injektion und medizinisches Fachpersonal auskommen, um den Zugang zu verbessern.
    • LIR Life Sciences hat seit seiner Gründung vor zwei Jahren bedeutende Fortschritte gemacht, einschließlich internationaler Patentanmeldungen und der Vorbereitung auf klinische Phase-1/2-Studien.
    • Der globale GLP-1-Markt wird bis 2030 auf 156,7 Milliarden US-Dollar anwachsen, und LIR Life Sciences sieht sich in einer idealen Position, um von dieser Marktentwicklung zu profitieren.
    • Das Unternehmen strebt an, ein führender Anbieter von nadelfreien Therapien für Stoffwechselerkrankungen zu werden und adressiert Regionen mit hoher Adipositasprävalenz und begrenztem Therapiezugang.

    Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +15,67 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,1900EUR das entspricht einem Minus von -5,18 % seit der Veröffentlichung.


    LIR Life Sciences

    +3,78 %
    -9,56 %
    -9,56 %
    -9,56 %
    +886,02 %
    -70,87 %
    -70,91 %
    ISIN:CA50206C1005WKN:A41QA9





    Adipositas nimmt weltweit rasant zu – LIR Life Sciences setzt mit einem innovativen GLP-1-Pflaster auf eine bezahlbare, nadelfreie Therapie als Alternative zu Injektionen.
