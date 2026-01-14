Schnellere Krebstherapien
AstraZeneca übernimmt KI-Firma und will Krebsforschung revolutionieren
AstraZeneca setzt auf KI: Mit der Übernahme von Modella AI will der Pharmakonzern die Entwicklung neuer Krebstherapien und klinische Studien vorantreiben.
- AstraZeneca übernimmt Modella AI für KI-Entwicklung.
- Ziel: Schnellere Krebstherapien und bessere Studien.
- KI soll Biopsieanalyse und Patientenauswahl optimieren.
- Report: Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
Das Unternehmen AstraZeneca hat die Übernahme des US-amerikanischen Start-ups Modella AI bekannt gegeben. Modella AI hat sich auf KI-Modelle für die biomedizinische Forschung spezialisiert. Ziel ist es für AstraZeneca, die Entwicklung neuer Krebstherapien zu beschleunigen. Dies soll passieren, indem fortschrittliche Technologien von Modella in die globalen klinischen Studien des Pharmakonzerns integriert werden.
Modella AI, das seinen Sitz in Boston hat, entwickelt Basismodelle und KI-Systeme, die komplexe klinische Daten analysieren und relevante Biomarker identifizieren können. Nach Informationen von AstraZeneca ist dies die erste Übernahme eines KI-Unternehmens durch ein großes Pharmaunternehmen. Dieser Schritt erweitert eine im Juli letzten Jahres begonnene Zusammenarbeit und ermöglicht es AstraZeneca, die Daten, technologischen Werkzeuge und das Know-how des Start-ups intern zu nutzen. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde nichts veröffentlicht.
Aradhana Sarin, Finanzvorstand von AstraZeneca erklärte, die Übernahme werde die internen Kompetenzen in der quantitativen Pathologie und der Identifizierung therapeutischer Ziele stärken. Mithilfe von KI erhofft sich das Unternehmen, die Biopsieanalyse zu verfeinern, die Patientenauswahl für klinische Studien zu verbessern und die Entwicklungskosten zu senken.
Die Ankündigung erfolgt zu einer Zeit, in der sich ein umfassenderer Wandel in der Branche abzeichnet, der durch eine Partnerschaft zwischen Eli Lilly und Nvidia im Wert von 1 Milliarde US-Dollar unterstrichen wird, die auf derselben Konferenz vorgestellt wurde.
Die Aktie von AstraZeneca ist am Mittwoch (9:45 MEZ) 1,23 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet aktuell 163,95 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion