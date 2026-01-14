AstraZeneca übernimmt KI-Firma und will Krebsforschung revolutionieren

Das Unternehmen AstraZeneca hat die Übernahme des US-amerikanischen Start-ups Modella AI bekannt gegeben. Modella AI hat sich auf KI-Modelle für die biomedizinische Forschung spezialisiert. Ziel ist es für AstraZeneca, die Entwicklung neuer Krebstherapien zu beschleunigen. Dies soll passieren, indem fortschrittliche Technologien von Modella in die globalen klinischen Studien des Pharmakonzerns integriert werden.

Modella AI, das seinen Sitz in Boston hat, entwickelt Basismodelle und KI-Systeme, die komplexe klinische Daten analysieren und relevante Biomarker identifizieren können. Nach Informationen von AstraZeneca ist dies die erste Übernahme eines KI-Unternehmens durch ein großes Pharmaunternehmen. Dieser Schritt erweitert eine im Juli letzten Jahres begonnene Zusammenarbeit und ermöglicht es AstraZeneca, die Daten, technologischen Werkzeuge und das Know-how des Start-ups intern zu nutzen. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde nichts veröffentlicht.