53 0 Kommentare Game District erreicht 2,2 Mrd. Downloads 2025 weltweit!

Mit rasantem Wachstum, Milliarden-Downloads und globalen Studios hat sich Game District 2025 als einer der dynamischsten Player im Mobile-Gaming-Markt etabliert.

Game District hat im Jahr 2025 2,2 Milliarden Downloads erreicht und gehört damit zu den wenigen Unternehmen weltweit, die diese Marke in einem Kalenderjahr überschreiten konnten.

Das Unternehmen verzeichnete in der Spitze 22 Millionen täglich aktive Nutzer (DAU) und zeigt damit ein starkes Wachstum im Mobile Gaming-Sektor.

Game District hat sein Wachstum weitgehend selbst finanziert, hauptsächlich durch operativen Cashflow, was eine nachhaltige Skalierung ermöglicht hat.

Der Umsatz des Unternehmens stieg im Jahr 2025 um 55 %, während die Downloads um 35 % zunahmen, trotz eines herausfordernden Marktes.

Die fünf wichtigsten Titel von Game District machen etwa 40 % der gesamten DAU aus, was die starke Leistung und Nachhaltigkeit des Portfolios unterstreicht.

Game District betreibt Studios in Lahore, Istanbul und Dubai und fokussiert sich auf hybride Casual- und Hybrid-Simulationsformate, um langlebige Produkte zu entwickeln.





