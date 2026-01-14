    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    RWE steigen auf fast 50 Euro - Gewinner der UK-Windkraftrunde

    Für Sie zusammengefasst
    • RWE erreicht 50-Euro-Marke, erstmals seit 2011.
    • Analysten sehen RWE als Gewinner der Windkraftauktionen.
    • KKR und RWE planen Offshore-Windprojekte in UK.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - RWE haben am Mittwoch erstmals seit 2011 wieder an der 50-Euro-Marke gekratzt. Analysten wie die von Bernstein Research sehen die Essener als "großen Gewinner" der aktuellen Windkraftauktionen in Großbritannien. RWE habe sich den Löwenanteil der ausgeschriebenen Projekte auf See gesichert. Auch für die britische SSE sei der Ausgang ein Erfolg. Ihre Aktien gewannen über 2 Prozent, RWE gar 3 Prozent. RWE hat damit allein 2026 schon wieder fast zehn Prozent hinzugewonnen.

    Zudem gab die Beteiligungsgesellschaft KKR eine strategische Partnerschaft mit RWE bekannt, um gemeinsam die Offshore-Windprojekte Norfolk Vanguard East und Norfolk Vanguard West von RWE in Großbritannien zu realisieren. Die beiden neuen Windparks werden eine Gesamterzeugungskapazität von rund 3 GW haben.

    Insgesamt sei ein Investitionsvolumen von u?ber 15 Milliarden US-Dollar veranschlagt. Die Inbetriebnahme der Windparks sei fu?r 2029 beziehungsweise 2030 vorgesehen./ag/mis

     

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,82 % und einem Kurs von 49,58 auf Tradegate (14. Januar 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +3,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 37,01 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +0,66 %/+10,73 % bedeutet.




