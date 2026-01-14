BERNSTEIN RESEARCH stuft BMW auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 92 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor, wobei er für BMW, Renault, Ferrari und Aston Martin optimistisch bleibt. 2025 sei ein erneut herausforderndes Jahr gewesen, doch es habe im vergangenen Jahr positive Ausnahmen gegeben. Er glaubt, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. BMW gehöre zu den Unternehmen, die sich mit neuen Elektromodellen gegen die Konkurrenz stemmen. Die Münchener seien so etwas wie der "Wayne Gretzky des Autosektors", der als Eishockeyspieler den anderen immer schon eine Nasenlänge voraus gewesen sei./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 89,54EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



