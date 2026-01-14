Milliardenchip blockiert: Chinas leiser Schlag gegen Nvidia

Chinesische Zollbehörden haben Agenten in dieser Woche angewiesen, Nvidias KI-Chip H200 nicht ins Land zu lassen. Das sagten drei mit der Sache vertraute Personen gegenüber Reuters. Gleichzeitig luden Regierungsstellen am Dienstag heimische Technologieunternehmen zu Treffen ein. Dort erhielten sie die klare Vorgabe, die Chips nicht zu kaufen, es sei denn, es sei unbedingt nötig. "Die Formulierung der Behörden ist so streng, dass es sich im Grunde genommen um ein vorläufiges Verbot handelt, auch wenn sich dies in Zukunft ändern könnte, sollten sich die Umstände ändern", sagte eine der Personen.

Warum Peking so vorgeht, ist unklar. Beobachter fragen sich, ob die Regierung heimische Chipfirmen schützen will, ob sie noch über Auflagen berät oder ob sie den Schritt als Verhandlungstaktik gegenüber Washington nutzt. Der H200 ist Nvidias zweitstärkster KI-Chip und ein zentraler Streitpunkt in den angespannten Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China.

Insider sagten Reuters, die Behörden hätten keine Gründe genannt. Sie hätten auch nicht erklärt, ob es sich um ein formelles Verbot oder eine vorübergehende Maßnahme handelt. Unklar ist zudem, ob bestehende Bestellungen betroffen sind oder nur neue. Chinas Zollverwaltung, das Industrieministerium und die staatliche Entwicklungsbehörde reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Reuters.

Ausnahmen nur für Forschung

Das Fachmedium The Information berichtete, die Regierung wolle Käufe nur in Sonderfällen genehmigen, etwa für Forschung und Entwicklung in Kooperation mit Universitäten. Informanten der Zeitschrift bestätigten, dass über Ausnahmen für Forschung und Hochschulen gesprochen werde.

US-Freigabe unter harten Auflagen

Die Vereinigten Staaten hatten den Export des H200 in dieser Woche grundsätzlich genehmigt, jedoch mit strengen Bedingungen, wie das Wall Street Journal berichtete. So müssen Kunden zunächst Sicherheitsstandards nachweise und die Chips müssen in den Vereinigten Staaten getestet werden. Zudem darf China höchstens 50 Prozent der Menge erhalten, die an US-Kunden verkauft wird. Laut US-Regierung sollen die Regeln Nvidia den Wettbewerb ermöglichen, ohne Chinas militärische Fähigkeiten zu stärken. Kritiker warnen jedoch vor Sicherheitsrisiken.

Enorme Nachfrage, knappe Ware

Chinesische Unternehmen haben laut früheren Angaben Bestellungen über mehr als zwei Millionen H200-Chips aufgegeben, zu Preisen von rund 27.000 US-Dollar je Stück. Nvidias verfügbarer Bestand liege bei etwa 700.000 Einheiten. Der H200 ist etwa sechsmal leistungsfähiger als der zuvor erlaubte H20. Dessen Verkäufe hatte Peking ab August faktisch ausgebremst. Nvidia-Chef Jensen Huang sagte später, der Marktanteil seines Unternehmens bei KI-Chips in China sei auf 0 gefallen.

Zwar entwickeln chinesische Anbieter eigene Prozessoren wie Huaweis Ascend 910C. Für das groß angelegte Training moderner KI-Modelle gilt der H200 jedoch als deutlich effizienter. Genau deshalb trifft der aktuelle Stopp einen Nerv. Ob er bleibt, ist offen. Für den Moment steht der Handel still, und der politische Poker geht weiter.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 158,8EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.

