    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    KI und Geopolitik

    1173 Aufrufe 1173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Milliardenchip blockiert: Chinas leiser Schlag gegen Nvidia

    Chinas Zoll stoppt den H200-Chip von Nvidia. Behörden warnen die Firmen vor Käufen. Die Motive bleiben unklar, der Markt steht still, die Politik pokert.

    Für Sie zusammengefasst
    • Chinas Zoll stoppt H200-Chip von Nvidia, unklarer Grund.
    • Behörden warnen Firmen vor Käufen, nur Ausnahmen erlaubt.
    • US-Export genehmigt, aber mit strengen Auflagen verbunden.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    KI und Geopolitik - Milliardenchip blockiert: Chinas leiser Schlag gegen Nvidia
    Foto: Andrej Sokolow/dpa +++ dpa-Bildfunk

    Chinesische Zollbehörden haben Agenten in dieser Woche angewiesen, Nvidias KI-Chip H200 nicht ins Land zu lassen. Das sagten drei mit der Sache vertraute Personen gegenüber Reuters. Gleichzeitig luden Regierungsstellen am Dienstag heimische Technologieunternehmen zu Treffen ein. Dort erhielten sie die klare Vorgabe, die Chips nicht zu kaufen, es sei denn, es sei unbedingt nötig. "Die Formulierung der Behörden ist so streng, dass es sich im Grunde genommen um ein vorläufiges Verbot handelt, auch wenn sich dies in Zukunft ändern könnte, sollten sich die Umstände ändern", sagte eine der Personen.

    Motive bleiben offen

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    199,28€
    Basispreis
    1,37
    Ask
    × 11,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    169,43€
    Basispreis
    1,33
    Ask
    × 11,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Warum Peking so vorgeht, ist unklar. Beobachter fragen sich, ob die Regierung heimische Chipfirmen schützen will, ob sie noch über Auflagen berät oder ob sie den Schritt als Verhandlungstaktik gegenüber Washington nutzt. Der H200 ist Nvidias zweitstärkster KI-Chip und ein zentraler Streitpunkt in den angespannten Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China.

    Insider sagten Reuters, die Behörden hätten keine Gründe genannt. Sie hätten auch nicht erklärt, ob es sich um ein formelles Verbot oder eine vorübergehende Maßnahme handelt. Unklar ist zudem, ob bestehende Bestellungen betroffen sind oder nur neue. Chinas Zollverwaltung, das Industrieministerium und die staatliche Entwicklungsbehörde reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Reuters.

    Ausnahmen nur für Forschung

    Das Fachmedium The Information berichtete, die Regierung wolle Käufe nur in Sonderfällen genehmigen, etwa für Forschung und Entwicklung in Kooperation mit Universitäten. Informanten der Zeitschrift bestätigten, dass über Ausnahmen für Forschung und Hochschulen gesprochen werde.

    US-Freigabe unter harten Auflagen

    Die Vereinigten Staaten hatten den Export des H200 in dieser Woche grundsätzlich genehmigt, jedoch mit strengen Bedingungen, wie das Wall Street Journal berichtete. So müssen Kunden zunächst Sicherheitsstandards nachweise und die Chips müssen in den Vereinigten Staaten getestet werden. Zudem darf China höchstens 50 Prozent der Menge erhalten, die an US-Kunden verkauft wird. Laut US-Regierung sollen die Regeln Nvidia den Wettbewerb ermöglichen, ohne Chinas militärische Fähigkeiten zu stärken. Kritiker warnen jedoch vor Sicherheitsrisiken.

    Enorme Nachfrage, knappe Ware

    Chinesische Unternehmen haben laut früheren Angaben Bestellungen über mehr als zwei Millionen H200-Chips aufgegeben, zu Preisen von rund 27.000 US-Dollar je Stück. Nvidias verfügbarer Bestand liege bei etwa 700.000 Einheiten. Der H200 ist etwa sechsmal leistungsfähiger als der zuvor erlaubte H20. Dessen Verkäufe hatte Peking ab August faktisch ausgebremst. Nvidia-Chef Jensen Huang sagte später, der Marktanteil seines Unternehmens bei KI-Chips in China sei auf 0 gefallen.

    Zwar entwickeln chinesische Anbieter eigene Prozessoren wie Huaweis Ascend 910C. Für das groß angelegte Training moderner KI-Modelle gilt der H200 jedoch als deutlich effizienter. Genau deshalb trifft der aktuelle Stopp einen Nerv. Ob er bleibt, ist offen. Für den Moment steht der Handel still, und der politische Poker geht weiter.

    Redaktion empfiehlt: So zahlen Sie nie wieder zu viel für StromProfitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit
    Preisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!

     

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 158,8EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KI und Geopolitik Milliardenchip blockiert: Chinas leiser Schlag gegen Nvidia Chinas Zoll stoppt den H200-Chip von Nvidia. Behörden warnen die Firmen vor Käufen. Die Motive bleiben unklar, der Markt steht still, die Politik pokert.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     