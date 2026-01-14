Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 14.01. - FTSE Athex 20 stark +1,86 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.434,46 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: Bayer +3,57 %, RWE +3,05 %, E.ON +1,91 %
Flop-Werte: Fresenius Medical Care -6,21 %, Zalando -1,93 %, Vonovia -1,09 %
Der MDAX steht bei 32.138,92 PKT und verliert bisher -0,41 %.
Top-Werte: K+S +2,83 %, Bilfinger +2,80 %, TKMS +1,67 %
Flop-Werte: TeamViewer -2,61 %, Deutsche Lufthansa -2,28 %, AIXTRON -2,01 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:57) bei 3.814,34 PKT und fällt um -0,41 %.
Top-Werte: 1&1 +1,27 %, Evotec +1,25 %, SUESS MicroTec +0,85 %
Flop-Werte: TeamViewer -2,61 %, AIXTRON -2,01 %, ATOSS Software -2,01 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:54) bei 6.052,21 PKT und steigt um +0,37 %.
Top-Werte: Bayer +3,57 %, EssilorLuxottica +2,24 %, BNP Paribas (A) +2,05 %
Flop-Werte: AXA -1,04 %, Wolters Kluwer -1,00 %, Deutsche Telekom -0,91 %
Der ATX steht bei 5.428,00 PKT und gewinnt bisher +0,29 %.
Top-Werte: BAWAG Group +2,23 %, Lenzing +0,92 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,77 %
Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,47 %, Immofinanz -0,91 %, voestalpine -0,81 %
Der SMI steht bei 13.454,11 PKT und gewinnt bisher +0,54 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +4,35 %, Sika +2,68 %, CIE Financiere Richemont +1,33 %
Flop-Werte: Amrize -1,96 %, ABB -0,87 %, Swiss Life Holding -0,84 %
Der CAC 40 steht bei 8.391,52 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.
Top-Werte: ORANGE +2,57 %, EssilorLuxottica +2,24 %, BNP Paribas (A) +2,05 %
Flop-Werte: Thales -1,75 %, AXA -1,04 %, Pernod Ricard -0,60 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:55:31) bei 2.996,56 PKT und steigt um +0,40 %.
Top-Werte: Tele2 (B) +2,50 %, Telia Company +2,48 %, AstraZeneca +1,81 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -2,89 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,31 %, Securitas Shs(B) -0,95 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 5.480,00 PKT und steigt um +1,86 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,99 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,37 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,95 %
Flop-Werte: Viohalco -1,41 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,81 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,60 %
