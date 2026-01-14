FMC schließen sich Davita-Schwäche an - Grippesaison in USA

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,16 % und einem Kurs von 37,04 auf Tradegate (14. Januar 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -8,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 10,91 Mrd..

Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -3,10 %/+61,51 % bedeutet.