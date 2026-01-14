RWE erhält in britischer Offshore-Auktion Zuschlag über 6,9 Gigawatt - Kursplus
- RWE erhält Zuschläge für 6,9 GW Offshore-Windkraft.
- Projekte in Nordsee und Irischer See erfolgreich.
- Partnerschaft mit KKR für Norfolk Vanguard Windparks.
ESSEN/SWINDON (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE war bei der jüngsten Offshore-Wind-Auktion in Großbritannien erfolgreich. Insgesamt habe RWE in der siebten Ausschreibungsrunde (AR7) Zuschläge für eine Kapazität von 6,9 GW erhalten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Essen mit. Es handelt sich dabei um die in der britischen Nordsee gelegenen Windparks Norfolk Vanguard East und West sowie zwei Projekte in der Dogger Bank South und das RWE-Projekt Awel y Môr in der Irischen See. Die Aktie zog 3 Prozent an. Analysten sehen den Dax -Konzern als großen Gewinner der Ausschreibungsrunde.
Weiterhin kündigte RWE an, mit der Beteiligungsgesellschaft KKR eine langfristige Partnerschaft vereinbart zu haben, um die Projekte Norfolk Vanguard East und Norfolk Vanguard West gemeinsam zu realisieren. KKR beteiligt sich dafür mit 50 Prozent an den Windparks. Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen wird der Abschluss der Transaktion im Sommer erwartet./lew/stk
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,11 % und einem Kurs von 49,72 auf Tradegate (14. Januar 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +3,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,24 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 37,01 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +0,66 %/+10,73 % bedeutet.
