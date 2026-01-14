Aokah startet in Großbritannien und unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung, Einrichtung und Skalierung von Global Capability Centers mit Ausführungsintelligenz

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGCC SAB de CV AktievorwärtsNachrichten zu GCC SAB de CV
    LONDON, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Aokah, die Global Capability Execution Intelligence-Plattform, die für die Orchestrierung von Global Capability Centers (GCCs) der nächsten Generation und globalen Liefer-Ökosystemen entwickelt wurde, gab heute den Start seiner britischen Niederlassung bekannt. Die Expansion stärkt die Fähigkeit von Aokah, Unternehmen in Großbritannien und der EMEA-Region bei der Entwicklung neuer GCC-Strategien, der schnelleren Einrichtung von Zentren und der Skalierung der Leistung durch Governance, Ausfallsicherheit und messbare Ergebnisse zu unterstützen.

    Aokah Logo

    Führungskräfte im globalen operativen Geschäft stehen unter dem Druck, von Absichten zu Taten überzugehen. Sie müssen Ideen entwickeln und prüfen, wo sie bauen wollen, das richtige Betriebsmodell und Ökosystem einrichten und die Bereitstellung skalieren, ohne die Kontrolle über Talente, Standortrisiken, Partner und die Verantwortung für die Ausführung zu verlieren. Aokah geht diese Herausforderung an, indem es die Erstellung und den Betrieb von GCC in ein einheitliches Ausführungssystem verwandelt, das sich anpasst, wenn sich die Bedingungen ändern.

    GCCs werden immer wichtiger für Innovation, Resilienz und Kosteneffizienz. Führungskräfte brauchen jetzt Ausführungintelligenz, keine statischen Pläne", sagte Atul Vashistha, Chairman und CEO von Aokah. „Aokah hilft Unternehmen, GCCs zu konzipieren, einzurichten und zu skalieren, indem es die Strategie kontinuierlich mit der Ausführung über Talente, Geografie, Partner und Lieferung hinweg verbindet. Unsere Plattform sorgt für eine adaptive, messbare und kontrollierte Orchestrierung."

    Von der Idee bis zur Skalierung, unterstützt durch Ausführungsintelligenz

    Aokah wurde speziell für den gesamten GCC-Lebenszyklus entwickelt, wobei die Funktionen in drei Produktbereiche organisiert sind:

    • Explorer: Ideenfindung und Validierung der GCC-Strategie durch szenariobasierte Erkundung, einschließlich Standortauswahl, Talent Feasability, Risikosignale und Bereitschaft des Ökosystems.
    • Builder: Einrichten und Starten von GCCs mit meilensteingesteuerter Ausführungs-Governance, Partner-Sequenzierung und Bereitschaftsverfolgung in den Bereichen Talent, Facilities, Compliance und Enabling.
    • Optimizer: Skalieren und Verbessern der Performance mit kontinuierlicher Überwachung, Ergebnis-Dashboards und adaptiver Orchestrierung, die Wiederherstellungspfade empfiehlt, wenn sich Risiken, Kosten oder Beschränkungen ändern.

    Ausführungsintelligenz und adaptive Orchestrierung

