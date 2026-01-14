Aokah startet in Großbritannien und unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung, Einrichtung und Skalierung von Global Capability Centers mit Ausführungsintelligenz

LONDON, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Aokah, die Global Capability Execution Intelligence-Plattform, die für die Orchestrierung von Global Capability Centers (GCCs) der nächsten Generation und globalen Liefer-Ökosystemen entwickelt wurde, gab heute den Start seiner britischen Niederlassung bekannt. Die Expansion stärkt die Fähigkeit von Aokah, Unternehmen in Großbritannien und der EMEA-Region bei der Entwicklung neuer GCC-Strategien, der schnelleren Einrichtung von Zentren und der Skalierung der Leistung durch Governance, Ausfallsicherheit und messbare Ergebnisse zu unterstützen.

Führungskräfte im globalen operativen Geschäft stehen unter dem Druck, von Absichten zu Taten überzugehen. Sie müssen Ideen entwickeln und prüfen, wo sie bauen wollen, das richtige Betriebsmodell und Ökosystem einrichten und die Bereitstellung skalieren, ohne die Kontrolle über Talente, Standortrisiken, Partner und die Verantwortung für die Ausführung zu verlieren. Aokah geht diese Herausforderung an, indem es die Erstellung und den Betrieb von GCC in ein einheitliches Ausführungssystem verwandelt, das sich anpasst, wenn sich die Bedingungen ändern.