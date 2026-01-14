BERNSTEIN RESEARCH stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 395 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Optimistisch bleibt er für BMW, Renault, Ferrari und Aston Martin./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 312,1EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



