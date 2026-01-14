    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Ferrari auf 'Outperform'

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 395 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Optimistisch bleibt er für BMW, Renault, Ferrari und Aston Martin./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 312,1EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Stephen Reitman
    Analysiertes Unternehmen: Ferrari
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
