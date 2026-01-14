    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler

    Revolution in Produktion

    Schaeffler, Bosch setzen auf humanoide Roboter – und auf diese deutsche Firma

    Schaeffler und Bosch gehen Partnerschaften für humanoide Roboter mit Neura Robotics ein: Dabei sollen Sensoranzüge und Robotergelenke die Automatisierung und Effizienz in der Fertigung vorantreiben.

    Wie Schaeffler am Dienstag bekanntgab, plant das Unternehmen verstärkt Komponenten für humanoide Roboter herzustellen und diese in großer Stückzahl in der eigenen Produktion einzusetzen. Dabei gab es eine strategische Partnerschaft mit dem britischen Unternehmen Humanoid bekannt. Laut eigenen Abgaben wird das Unternehmen Bauteile für Robotergelenke entwickeln und liefern, insbesondere für Oberkörper, Schultern und Arme humanoider Roboter.

    Klaus Rosenfeld, CEO von Schaeffler erklärte, das Unternehmen will eine Schlüsselrolle im wachsenden Markt für humanoide Robotik spielen. Zudem kündigte das Unternehmen an, in den kommenden fünf Jahren mehrere hundert humanoide Roboter in seinen weltweiten Produktionsstätten einzusetzen. Ziel dabei sei es, die Automatisierung weiter voranzutreiben und die Effizienz der Produktionsprozesse zu steigern. 

    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010

    Erst Anfang November hatte die in Herzogenaurach ansässige Gruppe eine Partnerschaft mit dem Robotikspezialisten Neura Robotics bekannt gegeben. Das deutsche Robtik-Unternehmen Neura Robotics hat am Mittwoch eine weitere Partnerschaft bekanntgegeben: Wie Neura-Robotics-CEO David Reger gegenüber dem Handelsblatt sagte, will das Unternehmen mit Bosch einen ungewöhnlichen Weg gehen. Die beiden Unternehmen wollen mithilfe von Sensoranzügen, die Mitarbeiter tragen, in Bosch-Werken reale Arbeits-, Bewegungs- und Umgebungsdaten sammeln.

    Neura Robotics kann die so gewonnenen Erkenntnisse mit Daten aus seinen Neura Gyms kombinieren, in denen die Roboter trainiert werden. Reger sagte gegenüber dem Handelsblatt: "Das kann uns weltweit in eine Poleposition bringen." Nach eigenen Angaben hat Neura Robotics bereits jetzt einen Auftragsbestand von einer Milliarde Euro. Der Robotik-Weltverband IFR hat gerade erst die humanoiden Roboter auch für 2026 zu einem der großen Trends erklärt.

    Oliver Hsu, Investment-Partner bei Andreessen Horowitz, sagt dazu: "Vorreiter ist die Automobilindustrie, doch auch Anwendungen in der Lagerhaltung und Fertigung rücken weltweit in den Fokus." 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

     

     

    Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 9,875EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.


    wallstreetONLINE Redaktion
    Paul Späthling
