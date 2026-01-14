    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNestle AktievorwärtsNachrichten zu Nestle
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr Fertiggerichte in Deutschland hergestellt

    Für Sie zusammengefasst
    • Fertiggerichte in Deutschland: 1,7 Mio. Tonnen 2024
    • Nudelgerichte stark gewachsen: +56% seit 2019
    • Kochzeit bleibt konstant: 41 Minuten seit 2012
    Mehr Fertiggerichte in Deutschland hergestellt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Ob Tiefkühlpizza oder Dosenravioli: In Deutschland werden immer mehr Fertiggerichte hergestellt. So wurden im Jahr 2024 hierzulande 1,7 Millionen Tonnen im Wert von 5,9 Milliarden Euro produziert, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Zum Vergleich: Fünf Jahre zuvor waren es noch 1,4 Millionen Tonnen im Wert von 4,1 Milliarden Euro.

    Einen besonderen Zuwachs gab es demnach bei Nudelgerichten: Hier stieg die produzierte Menge von 345.000 Tonnen im Jahr 2019 auf 539.000 Tonnen im Jahr 2024, was einen Zuwachs von rund 56 Prozent bedeutet. Bei den Fleischgerichten gab es einen mengenmäßigen Zuwachs um 43 Prozent auf 316.000 Tonnen. Bei den Gemüsegerichten wurde ein Plus von 7,2 Prozent auf 197.000 Tonnen verzeichnet. Einen Rückgang der Produktion gab es lediglich bei der Menge der Fischgerichte: Diese sank den Daten zufolge um 7,2 Prozent auf 22.000 Tonnen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nestlé SA!
    Short
    80,52€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    70,79€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 14,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zeitaufwand für Essenszubereitung in zehn Jahren kaum verändert

    "Auch wenn das Angebot an Fertiggerichten zugenommen hat, verbringen Menschen in Deutschland nicht weniger Zeit mit der Essenszubereitung als früher", teilten die Statistiker mit. So würden Menschen ab 10 Jahren im Schnitt 41 Minuten für die Zubereitung von Mahlzeiten und die damit verbundene Küchenarbeit aufwenden, wie aus der Zeitverwendungserhebung 2022 hervorgeht. Zehn Jahre zuvor war die durchschnittliche Dauer demnach fast identisch (40 Minuten).

    Dabei gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen den Geschlechtern: "Während Mädchen und Frauen im Jahr 2022 im Schnitt 53 Minuten täglich mit Kochen, Backen, Tischdecken und Geschirrspülen zubrachten, waren es bei Jungen und Männern täglich 29 Minuten." Allerdings war diese Differenz zehn Jahre zuvor sogar noch ausgeprägter: Laut den Daten verwendeten damals Frauen und Mädchen im Schnitt 55 Minuten am Tag für die Essenszubereitung und Jungen und Männer mit 24 Minuten weniger als die Hälfte der Zeit./jto/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 77,38 auf Tradegate (14. Januar 2026, 09:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um -1,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 208,62 Mrd..

    Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,67CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 90,00CHF was eine Bandbreite von -8,61 %/+11,15 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nestle - A0Q4DC - CH0038863350

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nestle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Mehr Fertiggerichte in Deutschland hergestellt Ob Tiefkühlpizza oder Dosenravioli: In Deutschland werden immer mehr Fertiggerichte hergestellt. So wurden im Jahr 2024 hierzulande 1,7 Millionen Tonnen im Wert von 5,9 Milliarden Euro produziert, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     