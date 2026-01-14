BERNSTEIN RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 60 auf 66 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Die neutral bewertete Mercedes-Aktie zählt er jedoch nicht dazu, denn für die Stuttgarter lägen seine Jahresschätzungen unter dem Analystenkonsens./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 59,72EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.



