    Deutsche Anleihen geben etwas nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen weiter gesunken.
    • Euro-Bund-Future fiel um 0,04% auf 128,04 Punkte.
    • Rendite zehnjähriger Anleihe bei 2,85 Prozent.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch weiter gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel geringfügig um 0,04 Prozent auf 128,04 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,85 Prozent.

    Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsauftakt am deutschen Rentenmarkt. Jüngste Daten zur Preisentwicklung in den USA zeigten kaum Einfluss auf die Zinserwartungen und lieferten daher keine Orientierungshilfe für die Anleger. Am Dienstag war bekannt geworden, dass die Inflation in den USA im Dezember wie erwartet auf 2,7 Prozent verharrte.

    Am Anleihemarkt bleibt der Fokus auf US-Konjunkturdaten gerichtet. Aus der Eurozone werden im Tagesverlauf keine Wirtschaftsdaten erwartet. Am Nachmittag könnten aber Umsatzdaten aus dem amerikanischen Einzelhandel und Daten zur Entwicklung der US-Erzeugerpreise für Impulse sorgen./jkr/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
