    DXC stärkt Allianz mit SAP als validierter Partner von RISE with SAP

    DXC stärkt Allianz mit SAP als validierter Partner von RISE with SAP
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

     

                                                                                                                                                   HIGHLIGHTS

    • DXC wurde als validierter Partner von RISE with SAP bestätigt, was die Kompetenz und Erfahrung von DXC bei der Unterstützung von Kunden bei der Bewältigung komplexer RISE with SAP-Transformationen unterstreicht.
    • Als SAP-Partner und -Kunde hat DXC den Vorteil, dass es Kunden dabei unterstützen kann, ihre Modernisierungsziele effizienter zu erreichen, indem es seine eigenen Erfahrungen mit der Implementierung von RISE with SAP und GROW with SAP nutzt.
    • DXC ist der führende SAP-Partner für zertifizierte Lernende für Positioning SAP Business Suite und verfügt mit 2.200 Experten in 37 Ländern über das branchenweit größte Team von SAP Business KI-zertifizierten Beratern.

    ASHBURN, Virginia, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute seine Bestätigung als validierter Partner von RISE with SAP bekannt. DXC gehört nun zu einer ausgewählten Gruppe von Partnern, die von SAP für ihre nachgewiesenen Fähigkeiten, zertifizierte Fachkenntnisse und bewährte Erfahrung bei der erfolgreichen Migration von SAP-Umgebungen in die Cloud anerkannt sind. Darüber hinaus hat DXC sein Engagement innerhalb des SAP-Ökosystems ausgeweitet, sich zu seinem eigenen RISE-with-SAP-Weg verpflichtet und baut durch die Weiterbildung seiner SAP Business KI-Berater und zertifizierten Lernenden kontinuierlich zukunftsfähige Fähigkeiten auf.

