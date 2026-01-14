DXC stärkt Allianz mit SAP als validierter Partner von RISE with SAP
|
HIGHLIGHTS
ASHBURN, Virginia, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute seine Bestätigung als validierter Partner von RISE with SAP bekannt. DXC gehört nun zu einer ausgewählten Gruppe von Partnern, die von SAP für ihre nachgewiesenen Fähigkeiten, zertifizierte Fachkenntnisse und bewährte Erfahrung bei der erfolgreichen Migration von SAP-Umgebungen in die Cloud anerkannt sind. Darüber hinaus hat DXC sein Engagement innerhalb des SAP-Ökosystems ausgeweitet, sich zu seinem eigenen RISE-with-SAP-Weg verpflichtet und baut durch die Weiterbildung seiner SAP Business KI-Berater und zertifizierten Lernenden kontinuierlich zukunftsfähige Fähigkeiten auf.