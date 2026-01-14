Kissigs Börsengeschichte(n): Am 14.01.1914 führte Henry Ford die Fließbandfertigung ein. Er disruptierte damit die Industrie und veränderte das Leben aller Menschen - bis heute

Am 14.01.1914 markierte Henry Ford einen Wendepunkt in der Wirtschafts-, Industrie- und Sozialgeschichte, indem er die Produktion des Ford Model T in den Ford-Werken in Highland Park, Michigan, vollständig auf Fließbandfertigung umstellen ließ. Zwar existierten arbeitsteilige Produktionsformen bereits, doch Ford gelang es erstmals, diese konsequent zu standardisieren, zu mechanisieren und in großem Maßstab wirtschaftlich nutzbar zu machen.





Die Einführung der Fließbandfertigung war nicht nur eine technische Innovation, sondern ein tiefgreifender Paradigmenwechsel in der Organisation von Arbeit, Kapital, Konsum und Gesellschaft. Ihre Auswirkungen reichen weit über das Unternehmen Ford hinaus. Sie veränderten industrielle Produktionsweisen weltweit, beeinflussten Arbeitsmärkte, soziale Strukturen, Konsumgewohnheiten und wirtschaftspolitische Modelle. Und sie prägen bis heute moderne Industrie-, Logistik- und Dienstleistungsprozesse, ohne die unser Leben ganz anders aussehen würde...



