Silber-Explosion entlarvt Fake-Boom von Trump!

Die erneute Explosion von Silber ist ein Symptom: es entlarvt den Bluff nicht nur bei Derivaten, sondern auch den Fake-Boom der US-Wirtschaft unter Trump! In der Realität gibt es keine physische Deckung der Silber-Derivate - in der Realität der Trump-Wirtschaft wird alles werthaltig, was man anfassen kann. Daher steigen auch andere Metalle - auch als Folge der Zölle. A propos Zölle: heute wieder eine "opinion" des Supreme Courts - verliert Trump sein Lieblings-Spielzeug? Und werden die USA den Iran attackieren? Gestern die US-Aktienmärkte mit leichten Verlusten trotz niedrigerer Inflations-Daten - wenn Märkte nicht mehr mit guten Nachrichten steigen, zeigt das etwas..

Hinweise aus Video: