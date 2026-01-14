    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silber-Explosion entlarvt Fake-Boom von Trump!

    In der Realität gibt es keine physische Deckung der Silber-Derivate - in der Realität der Trump-Wirtschaft wird alles werthaltig, was man anfassen kann.

    Die erneute Explosion von Silber ist ein Symptom: es entlarvt den Bluff nicht nur bei Derivaten, sondern auch den Fake-Boom der US-Wirtschaft unter Trump! In der Realität gibt es keine physische Deckung der Silber-Derivate - in der Realität der Trump-Wirtschaft wird alles werthaltig, was man anfassen kann. Daher steigen auch andere Metalle - auch als Folge der Zölle. A propos Zölle: heute wieder eine "opinion" des Supreme Courts - verliert Trump sein Lieblings-Spielzeug? Und werden die USA den Iran attackieren? Gestern die US-Aktienmärkte mit leichten Verlusten trotz niedrigerer Inflations-Daten - wenn Märkte nicht mehr mit guten Nachrichten steigen, zeigt das etwas..

    Hinweise aus Video:

    2. Silber, Gold, Kupfer, Zinn mit gigantischer Rally – die Hintergründe

     

    Das Video "Silber-Explosion entlarvt Fake-Boom von Trump!" sehen Sie hier..



    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
