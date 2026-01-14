JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. 2026 werde wohl ein Übergangsjahr, schrieb David Adlington am Mittwoch nach der Präsentation der Chefin des Dialysekonzerns, Helen Giza, auf der Healthcare-Konferenz von JPMorgan. Die Grippesaison sei bereits im Dezember gestartet. FMC prüfe noch, ob lediglich die Behandlungszahlen oder auch die Sterblichkeit der Dialyse-Patienten beeinflusst worden sei./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,50 % und einem Kurs von 37,30EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 37,40
Kursziel alt: 37,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 37,40
Kursziel alt: 37,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte