ATOSS Software Aktie unter starkem Abgabedruck - 14.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ATOSS Software Aktie. Mit einer Performance von -4,19 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,67 %, geht es heute bei der ATOSS Software Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ATOSS Software ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Arbeitszeit- und Personalplanung, bekannt für innovative Technologien und starke Kundenorientierung. Hauptprodukte sind Software für Workforce Management und Zeitwirtschaft. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung im deutschsprachigen Raum und expandiert international. Wichtige Konkurrenten sind SAP, Kronos und Workforce Software. ATOSS punktet mit hoher Anpassungsfähigkeit und einem umfassenden Produktportfolio.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ATOSS Software in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,94 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ATOSS Software Aktie damit um +5,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,27 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ATOSS Software um +4,09 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,79 % geändert.

ATOSS Software Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,18 % 1 Monat +4,27 % 3 Monate +5,94 % 1 Jahr +5,76 %

Informationen zur ATOSS Software Aktie

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,86 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

ATOSS Software Aktie jetzt kaufen?

Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.