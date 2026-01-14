Irans Außenminister telefoniert mit französischem Kollegen
- Iranischer Außenminister telefoniert mit Frankreichs Amtskollegen.
- Barrot verurteilt blutige Niederschlagung der Proteste.
- Iran weist Vorwürfe zurück, spricht von Terrorismus.
TEHERAN (dpa-AFX) - Nach europäischer Kritik am gewaltsamen Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen Demonstranten hat Irans Außenminister mit seinem französischen Kollegen telefoniert. In dem Gespräch mit Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot seien unter anderem die "Ereignisse der vergangenen Tage" besprochen worden, schrieb Abbas Araghtschi auf seinem Telegram-Kanal.
Barrot hatte die blutige Niederschlagung der Massenproteste im Iran am Dienstag scharf verurteilt und den iranischen Botschafter einbestellt. Im Parlament sprach er von einem "Ruf nach Freiheit" und einer "friedlichen Revolte", die auf unerträgliche und unmenschliche Weise unterdrückt würden. Auch Deutschland und weitere europäische Länder hatten die iranischen Vertreter als Zeichen des Protests einbestellt.
Araghtschi verteidigte in dem Telefonat das Vorgehen der Sicherheitskräfte. Ursprünglich friedliche Proteste seien durch "ausgebildete terroristische Elemente" in Gewalt umschlugen. Er sprach von einer ausländischen Intervention im Iran./arb/DP/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Lage scheint sich im Iran zuzuspitzen,das Regime scheint massiv gegenzuhalten,dem Ölmarkt stehen große Bewegungen bevor.
Der Ölpreis bleibt rätselhaft.
Öl Profiteure von der US Invasion.