China droht Versorgungs‑Desaster: Deshalb stürzen Venezuela‑Ölimporte ab

Dies geschah, nachdem US-Präsident Trump im Dezember eine Blockade gegen sanktionierte Schiffe, die venezolanisches Öl transportieren, verhängte. Seit Beginn der Blockade im Dezember wurden 2,9 Millionen Barrel Rohöl aus Venezuela nach Asien verschifft. Wie Richard Ro, Rohölanalyst für Amerika bei Kpler, in einer E-Mail mitteilte, bestand die Ladung aus Merey-Rohöl und anderen venezolanischen Sorten.

Händler und Analysten gehen davon aus, dass Chinas Ölimporte aus Venezuela ab Februar zurückgehen werden. Grund hierfür ist, dass weniger Tanker nach Caracas, dem wichtigsten Rohölabnehmer, ablegen können, nachdem die USA die Kontrolle über den OPEC-Produzenten übernommen haben. Die Zahl der Öltanker, die Venezuela in Richtung China verlassen, ist stark zurückgegangen.

Kpler schätzt zudem, dass weitere 2,6 Millionen Barrel Heizöl die Blockade passiert haben. Die für China geplanten 5 Millionen Barrel Heizöl und Rohöl entsprechen etwa 166.000 Barrel pro Tag. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Durchschnitt von 642.000 Barrel Rohöl und Heizöl pro Tag, die Venezuela im Jahr 2025 nach China exportierte, beziehungsweise 75 Prozent des Gesamtexportdurchschnitts von 847.000 Barrel pro Tag im Vorjahr, wie aus internen PDVSA-Dokumenten hervorgeht.

China hat Ende letzten Jahres venezolanisches Öl eingekauft, während sich noch Millionen Barrel im Transit befinden, was bedeutet, dass die chinesischen Raffinerien es nicht eilig haben, nach alternativen Bezugsquellen zu suchen. Kpler schätzt, dass rund 43 Millionen Barrel venezolanisches Öl nach Osten transportiert werden, während der Anbieter Vortexa von 52 Millionen Barrel ausgeht. Laut Daten von Vortexa erhielt China im November eine Rekordmenge von 660.000 Barrel venezolanischen Rohöls pro Tag, die im Dezember auf rund 450.000 Barrel pro Tag zurückging, da die Tanks voll waren.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 65,75USD auf Lang & Schwarz (14. Januar 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.