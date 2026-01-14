    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Ersatzquellen notwendig

    881 Aufrufe 881 0 Kommentare 0 Kommentare

    China droht Versorgungs‑Desaster: Deshalb stürzen Venezuela‑Ölimporte ab

    Analysten sagen, Chinas Ölimporte aus Venezuela fallen ab Februar wegen einer US‑Blockade der Tanker. China hat Vorräte, will aber neue Bezugsquellen prüfen.

    Für Sie zusammengefasst
    Ersatzquellen notwendig - China droht Versorgungs‑Desaster: Deshalb stürzen Venezuela‑Ölimporte ab
    Foto: OpenAI

    Händler und Analysten gehen davon aus, dass Chinas Ölimporte aus Venezuela ab Februar zurückgehen werden. Grund hierfür ist, dass weniger Tanker nach Caracas, dem wichtigsten Rohölabnehmer, ablegen können, nachdem die USA die Kontrolle über den OPEC-Produzenten übernommen haben. Die Zahl der Öltanker, die Venezuela in Richtung China verlassen, ist stark zurückgegangen.

    Dies geschah, nachdem US-Präsident Trump im Dezember eine Blockade gegen sanktionierte Schiffe, die venezolanisches Öl transportieren, verhängte. Seit Beginn der Blockade im Dezember wurden 2,9 Millionen Barrel Rohöl aus Venezuela nach Asien verschifft. Wie Richard Ro, Rohölanalyst für Amerika bei Kpler, in einer E-Mail mitteilte, bestand die Ladung aus Merey-Rohöl und anderen venezolanischen Sorten. 

    Kpler schätzt zudem, dass weitere 2,6 Millionen Barrel Heizöl die Blockade passiert haben. Die für China geplanten 5 Millionen Barrel Heizöl und Rohöl entsprechen etwa 166.000 Barrel pro Tag. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Durchschnitt von 642.000 Barrel Rohöl und Heizöl pro Tag, die Venezuela im Jahr 2025 nach China exportierte, beziehungsweise 75 Prozent des Gesamtexportdurchschnitts von 847.000 Barrel pro Tag im Vorjahr, wie aus internen PDVSA-Dokumenten hervorgeht.

    China hat Ende letzten Jahres venezolanisches Öl eingekauft, während sich noch Millionen Barrel im Transit befinden, was bedeutet, dass die chinesischen Raffinerien es nicht eilig haben, nach alternativen Bezugsquellen zu suchen. Kpler schätzt, dass rund 43 Millionen Barrel venezolanisches Öl nach Osten transportiert werden, während der Anbieter Vortexa von 52 Millionen Barrel ausgeht. Laut Daten von Vortexa erhielt China im November eine Rekordmenge von 660.000 Barrel venezolanischen Rohöls pro Tag, die im Dezember auf rund 450.000 Barrel pro Tag zurückging, da die Tanks voll waren. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 65,75USD auf Lang & Schwarz (14. Januar 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ersatzquellen notwendig China droht Versorgungs‑Desaster: Deshalb stürzen Venezuela‑Ölimporte ab Analysten sagen, Chinas Ölimporte aus Venezuela fallen ab Februar wegen einer US‑Blockade der Tanker. China hat Vorräte, will aber neue Bezugsquellen prüfen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     