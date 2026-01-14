BP plant Milliardenabschreibung im Schlussquartal
- BP rechnet mit 4-5 Mrd. Dollar Wertminderungen.
- Abschreibungen betreffen Gas und CO2-arme Energien.
- Fördermenge bleibt stabil, Erwartungen nicht erfüllt.
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern BP rechnet im abgelaufenen Schlussquartal mit milliardenschweren Wertminderungen. Es sei mit 4 bis 5 Milliarden Dollar (3,4 bis 4,3 Mrd Euro) Abschreibungen auf den Geschäftsbereich Gas und weniger CO2-intensiven Energiequellen zu rechnen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einem Update zum aktuellen Geschäft mit. Zu den weniger CO2-intensiven Energiequellen zählen etwa Wasserstoff, CO2-Abscheidung sowie Biokraftstoffe. Auf welche Projekte die Abschreibungen genau entfallen, machte BP keine Angaben. Und auch im angestammten Ölgeschäft lief es zum Jahresende bei im Schnitt niedrigeren Ölpreisen nicht wirklich rund.
Im vierten Quartal sei mit einer Fördermenge auf dem Niveau des Vorquartals zu rechnen. Dabei wirken sich allerdings unter anderem Preisverzögerungen für die Förderung im Golf von Mexiko und in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus. Laut Jefferies-Analyst Mark Wilson verfehlte der Ölkonzern damit die Erwartungen. Das Geschäft mit Gas und kohlenstoffärmeren Energiequellen dürfte BP zufolge schwächer ausfallen als im Vorquartal.
Detaillierte Quartalszahlen will BP am 10. Februar vorlegen./lew/men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 4,976 auf Tradegate (14. Januar 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +1,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,46 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 76,48 Mrd..
BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3364. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7500 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,4000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -20,19 %/-0,24 % bedeutet.
