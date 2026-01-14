    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Iran meldet Festnahme von Protestführern in Provinz

    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Sicherheitsapparat hat die Festnahme mutmaßlicher Protestführer im Westen des Landes gemeldet. Einige "Hauptverantwortliche für die Unsicherheit" in der Provinz Tschaharmahal und Bachtiari seien vom Geheimdienst der Revolutionsgarden gefasst worden, berichtete der staatliche Rundfunk.

    In der Provinz war es zu Beginn der Proteste Ende Dezember zu den zunächst heftigsten Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstrierenden gekommen. Nachdem Sicherheitskräfte scharf auf Protestierende geschossen hatten, kam es in der Stadt Lordegan zu schweren Unruhen mit zahlreichen Todesopfern. Die strukturschwache Provinz gilt als Region mit starkem sozialem Zusammenhalt. Misstrauen gegenüber dem Staat und das harte Vorgehen ließen die Proteste hier früh eskalieren./arb/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
