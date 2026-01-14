    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    Bayer sieht Pharmageschäft auf Wachstumskurs

    Foto: Arne Dedert - DPA

    SAN FRANCISCO/BERLIN (dpa-AFX) - Bayer sieht die Pharmasparte wegen des Erfolgs noch junger Medikamente und geplanter Verkaufsstarts neuer Arzneien wieder auf Wachstumskurs. "Wir haben jetzt fünf große Blockbuster-Kandidaten", sagte der Chef der Pharmasparte Stefan Oelrich im Zuge der JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. In den kommenden Jahren bis in die 2030er Jahre hinein erwartet der Manager auch daher "extrem gutes" Wachstum.

    Oelrich setzt dabei unter anderem auf einen fortgesetzten Erfolg des Prostatakrebs-Medikaments Nubeqa sowie von Kerendia gegen die chronische Nierenerkrankung und eine bestimmte Form der Herzinsuffizienz. Große Hoffnungen liegen zudem auf dem Blutgerinnungshemmer Asundexian in der Schlaganfallprävention, nachdem Daten einer zulassungsrelevanten Studie im November überzeugt und damit auch den Aktienkurs angetrieben hatten.

    In drei Wochen sollen die detaillierten Studiendaten veröffentlicht werden, so Oelrich. Dann kann auch das Marktpotenzial besser abgeschätzt werden. Die Analysten Christian Faitz und David Evans von Kepler Cheuvreux schrieben erst jüngst, dass sie sowie Branchenexperten insgesamt wohl im Falle eines "ordentlichen" Ergebnisses von einem erreichbaren Jahresumsatz von einer Milliarde Euro ausgingen. Bei "exzellenten" Studienresultaten wäre sogar zwei Milliarden Euro denkbar.

    Damit würde sich die Belebung des Pharmageschäfts fortsetzen, auf das viele Analysten wegen der Belastungen durch das Auslaufen von Patenten auf die Kassenschlager Xarelto, einen Blutgerinnungshemmer, Eylea, ein Augenmedikament, lange skeptisch geschaut hatten. Die lange Zeit angenommene Patentklippe erscheine mittlerweile nur noch wie eine kleinere Unebenheit auf eine Straße, so die Kepler-Experten.

    Die Bayer-Aktien bauten ihre jüngsten Gewinne am Mittwoch aus und stiegen auf ein weiteres Hoch seit November 2023. Zuletzt führten sie den Dax mit einem Kursplus von dreieinhalb Prozent auf 40,33 Euro an.

    Im noch jungen Jahr 2026 liegen sie damit knapp neun Prozent vorn, nachdem der Kurs 2025 um mehr als 90 Prozent zugelegt hatte. Neben den verbesserten Perspektiven für die Pharmasparte hatte dabei auch die Hoffnung eine Lösung in den US-Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Glyphosat Rückenwind geliefert./mis/err/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,80 % und einem Kurs von 40,40 auf Tradegate (14. Januar 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +5,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 39,92 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -38,60 %/+22,80 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
