    RBC stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'

    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Die zugeteilten Kapazitäten hätten die Erwartungen mit 8,4 Gigawatt um mehr als das doppelte übertroffen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Dies sei ein positives Signal für Unternehmen wie Siemens Energy oder Vestas als führende Offshore-Lieferanten im Vereinigten Königreich./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:05 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:05 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,66 % und einem Kurs von 25,22EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 10:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Colin Moody
    Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 200
    Kursziel alt: 200
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: 12m



