    TeamViewer Aktie knickt ein - 14.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die TeamViewer Aktie bisher Verluste von -2,72 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    TeamViewer Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 14.01.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Sie fällt um -2,72 % auf 6,0700. Der Kursrückgang der TeamViewer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,58 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,72 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei TeamViewer, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -28,29 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +5,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,90 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TeamViewer eine positive Entwicklung von +0,75 % erlebt.

    TeamViewer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,87 %
    1 Monat +6,90 %
    3 Monate -28,29 %
    1 Jahr -42,18 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, die kürzlich von 6,18 Euro auf 6,25 Euro gestiegen ist. Während einige Anleger optimistisch sind und die Aktie als unterbewertet betrachten, gibt es auch Bedenken hinsichtlich der Volatilität durch aktive Shortseller und der bisherigen negativen Performance. Die allgemeine Stimmung ist gemischt, zwischen Skepsis und der Hoffnung auf eine nachhaltige Aufwärtsbewegung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,06 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 14.01. - FTSE Athex 20 stark +1,86 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Kurs-Explosion voraus! Alibaba zeigt Muskeln, RE Royalties plus 40 % und TeamViewer auf der Startrampe!


    Hochdynamisch zeigen sich die Märkte zu Jahresbeginn. So konnte der DAX gestern wiederum ein Allzeithoch bei über 25.400 Punkten erklimmen. Bei den HighTech-Gewinnern des Jahres 2025 gibt es kleinere Korrekturen, dafür fällt der Fokus auch mal auf …

    TeamViewer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

    -2,88 %
    +5,87 %
    +6,90 %
    -28,29 %
    -42,18 %
    -55,02 %
    -85,71 %
    -79,93 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90



