JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Windkraftauktionen in Großbritannien auf "Overweight" belassen. Die zugeteilte Kapazitäten hätten ein rekordhohes Volumen, schrieb Akash Gupta am Mittwoch. Dies sei positiv für die Offshore-Windkraftspezialisten Vestas und die Siemens-Energy-Sparte Gamesa. Außerdem sei dies erfreulich für Kabelhersteller wie Prysmian, Nexans und NKT./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 129EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 133,88 € , was eine Steigerung von +4,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer