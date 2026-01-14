JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Windkraftauktionen in Großbritannien auf "Overweight" belassen. Die zugeteilte Kapazitäten hätten ein rekordhohes Volumen, schrieb Akash Gupta am Mittwoch. Dies sei positiv für die Offshore-Windkraftspezialisten Vestas und die Siemens-Energy-Sparte Gamesa. Außerdem sei dies erfreulich für Kabelhersteller wie Prysmian, Nexans und NKT./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:55 / GMT
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 129EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
