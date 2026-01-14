JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Windkraftauktionen in Großbritannien auf "Overweight" belassen. Die zugeteilte Kapazitäten hätten ein rekordhohes Volumen, schrieb Akash Gupta am Mittwoch. Dies sei positiv für die Offshore-Windkraftspezialisten Vestas und die Siemens-Energy-Sparte Gamesa. Außerdem sei dies erfreulich für Kabelhersteller wie Prysmian, Nexans und NKT./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,53 % und einem Kurs von 25,19EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.