    Bayer - Aktienkurs springt nach oben +4,48 % - 14.01.2026

    Am 14.01.2026 ist die Bayer Aktie, bisher, um +4,48 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

    Bayer aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 14.01.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,48 % konnte die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bayer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,24 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 40,67, mit einem Plus von +4,48 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +46,68 % bei Bayer.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +5,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,34 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Bayer +9,43 % gewonnen.

    Bayer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,17 %
    1 Monat +10,34 %
    3 Monate +46,68 %
    1 Jahr +100,10 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bayer Aktie, insbesondere um die Kursentwicklung, die stark von der bevorstehenden Entscheidung des Supreme Courts abhängt. Während einige Beiträge einen fairen Wert von 30 € aufgrund der aktuellen fundamentalen Daten anführen, argumentieren andere für einen Wert von 55–60 €, wenn rechtliche Unsicherheiten beseitigt sind. Hohe Handelsvolumina zeigen, dass Anleger aktiv auf mögliche Kursbewegungen reagieren.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,64 Mrd. € wert.

    Bayer sieht Pharmageschäft auf Wachstumskurs


    Bayer sieht die Pharmasparte wegen des Erfolgs noch junger Medikamente und geplanter Verkaufsstarts neuer Arzneien wieder auf Wachstumskurs. "Wir haben jetzt fünf große Blockbuster-Kandidaten", sagte der Chef der Pharmasparte Stefan Oelrich im Zuge …

    Dax - Fallen noch im Januar die 26.000 Punkte? Bayer – Ist das jetzt endlich der Befreiungsschlag?


    Dax stabil nach siebentägigem Rekordlauf


    Nach einer siebentägigen Rekordrally ist der Dax am Mittwoch stabil in den Handel gestartet. Überraschend starke Handelsdaten aus China für den Monat Dezember stützten die Börsenstimmung. Sowohl die Exporte als auch die Importe übertrafen die …

    Bayer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    +4,36 %
    +5,79 %
    +11,00 %
    +47,55 %
    +101,28 %
    -30,29 %
    -23,98 %
    -60,45 %
    +184,62 %
