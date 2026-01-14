Bosch kooperiert mit Roboterhersteller Neura Robotics
- Bosch kooperiert mit Neura Robotics im Robotikmarkt.
- Ziel: industrielle Skalierung humanoider Robotik vorantreiben.
- Daten zu Bewegungsmustern in Produktion werden gesammelt.
STUTTGART/METZINGEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Bosch sieht Potenzial im Robotikmarkt und hat eine Kooperation mit dem Roboterhersteller Neura Robotics vereinbart. Das teilten die beiden Unternehmen aus Baden-Württemberg mit.
Bosch habe im vergangenen Jahr ein Tochterunternehmen gegründet, um die Möglichkeiten der humanoiden Robotik stärker zu nutzen, so das Unternehmen. Dazu gehe das Unternehmen auch eine strategische Technologie- und Entwicklungspartnerschaft mit Neura Robotics ein.
Ziel der Zusammenarbeit sei es, die industrielle Skalierung von humanoider Robotik voranzutreiben und das Zukunftsfeld weiterzuentwickeln, teilte Bosch mit. Den Angaben zufolge werden für die neue Bosch-Einheit in einem ersten Schritt rund 70 Menschen arbeiten.
Daten in der Produktion sammeln
Neben Softwareentwicklung würden die Partner auch beim Sammeln von Daten zu Bewegungsmustern im Produktionsablauf kooperieren. Die Zusammenarbeit umfasse zudem die potenzielle Zulieferung von Robotik-Komponenten durch Bosch, sowie eine mögliche Endmontage und Motorenfertigung für humanoide Roboter, teilte Bosch mit.
"Physische Trainingsdaten sind die größte Herausforderung in der Robotik, niemand hat diese Daten", sagte Neura-Robotics-Chef David Reger laut Mitteilung. Mit Bosch habe das Unternehmen nun "die Möglichkeit, reale Daten zu erfassen, sie zu strukturieren und zu nutzen". Dafür sollen laut Neura Robotics reale Arbeits-, Bewegungs- und Umgebungsdaten in Bosch-Werken mit Sensor-Anzügen gesammelt werden.
Neura Robotics ist ein 2019 gegründetes Start-up aus dem schwäbischen Metzingen. Im November vergangenen Jahres hatte Neura Robotics bereits eine Zusammenarbeit mit dem fränkischen Auto- und Industriezulieferer Schaeffler verkündet./rwi/DP/mis
LAS VEGAS / LONDON (IT BOLTWISE) – Auf der CES in Las Vegas hat der deutsche Zulieferer Schaeffler einen innovativen Planetengetriebe-Aktuator vorgestellt, der speziell für humanoide Roboter entwickelt wurde. Diese Neuentwicklung markiert einen strategischen Wandel für das Unternehmen, das nun verstärkt auf maßgeschneiderte Roboter-Hardware setzt. Der Aktuator kombiniert mehrere Antriebselemente in einem kompakten Gehäuse und soll die Lieferkettenprobleme der jungen Roboterindustrie lösen. Der deutsche Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat auf der CES in Las Vegas einen speziellen Planetengetriebe-Aktuator für humanoide Roboter vorgestellt. Diese Neuentwicklung stellt die erste Hardware des Unternehmens dar, die exklusiv für menschenähnliche Roboter entwickelt wurde. Der Aktuator kombiniert ein zweistufiges Planetengetriebe, einen Elektromotor, einen hochauflösenden Encoder und eine Steuerung in einem kompakten Gehäuse. Diese Integration soll das Gewicht und die Komplexität in Roboter-Gelenken reduzieren, was entscheidend für die sichere Zusammenarbeit von Maschinen mit Menschen ist. Mit einem Drehmomentbereich von 60 bis 250 Newtonmetern eignet sich der Aktuator für hochbelastete Gelenke wie Knie, Hüften und Schultern. Schätzungen zufolge benötigt ein humanoider Roboter 25 bis 30 solcher Aktuatoren für eine vollständige Bewegungsfreiheit. Ein besonderes Merkmal des Aktuators ist seine hohe Rückdrückbarkeit, die es dem Roboter ermöglicht, bei Berührung nachzugeben oder auszuweichen, was die Sicherheit im Umgang mit Menschen erhöht. Skalierungsprobleme der Roboterbranche durch industrielle Massenfertigung zu lösen. Während viele Startups mit der Serienproduktion von Präzisionskomponenten kämpfen, verspricht der deutsche Zulieferer, große Stückzahlen in automobilüblicher Qualität zu liefern. Andreas Schick, Vorstandsmitglied von Schaeffler, betonte, dass der Aktuator kein reines Konzept, sondern ein sofort verfügbares Serienprodukt sei, das Roboter leistungsfähiger mache. Der Fokus auf integrierte Antriebe spiegelt einen Branchentrend wider, bei dem immer mehr Hersteller auf vorgefertigte Lösungen setzen. Schaefflers Ansatz ermöglicht es Roboterbauern, sich auf Software, KI und Gesamtsystemarchitektur zu konzentrieren, anstatt auf mechanische Antriebstechnik. Beobachter auf der CES heben die thermische Stabilität und Präzision der Schaeffler-Lösung hervor, die für den Dauerbetrieb ausgelegt ist und schlankere Roboter-Gliedmaßen sowie natürlichere Bewegungsabläufe ermöglicht. Die Verfügbarkeit eines standardisierten, hochwertigen Gelenkmechanismus könnte den Markteintritt für neue Roboterfirmen erleichtern und den kommerziellen Einsatz humanoider Roboterflotten beschleunigen. Analysten erwarten, dass sich der Wettbewerb verschiebt: Hersteller, die bisher eigene Antriebe entwickelten, könnten nun auf Komponenten etablierter Zulieferer setzen, um Kosten zu senken und die Zuverlässigkeit zu steigern. Die nächste Entwicklungsstufe dürfte die Integration KI-gestützter Diagnosefunktionen direkt in die Aktuatoren sein, die Betriebsdaten für vorausschauende Wartung und digitale Zwillinge liefern könnten.