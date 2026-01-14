ANALYSE-FLASH
Goldman senkt DHL Group auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 51 Euro
- Goldman Sachs hebt Kursziel für DHL auf 51 Euro an.
- Einstufung von "Buy" auf "Neutral" geändert.
- Starke Q4-Ergebnisse und Markterwartungen erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der DHL Group zwar von 48 auf 51 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrem zuletzt guten Lauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die verbesserte Geschäftsdynamik sei im Kurs angekommen, schrieb Patrick Creuset am Mittwoch in seiner Branchenanalyse. Er rechnet mit starken Ergebnissen für das vierte Quartal und einem Ausblick im Rahmen der Markterwartungen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 06:01 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 47,27 auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -2,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,21 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 56,42 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -10,71 %/+12,67 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 51 Euro
