Goldman senkt DHL Group auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 51 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 47,27 auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -2,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,21 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 56,42 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -10,71 %/+12,67 % bedeutet.