JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen setzten auf starkes Umsatzwachstum zum Patenauslauf von Dupixent, schrieb Richard Vosser am Mittwoch nach ihrer Präsentation auf der Healthcare-Konferenz von JPMorgan. Im Basisszenario gehe Sanofi davon aus, dass man mit dem Dermatitis-Mittel in den USA 2031 die Exklusivität verliert./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 81,69EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
