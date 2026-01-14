JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen setzten auf starkes Umsatzwachstum zum Patenauslauf von Dupixent, schrieb Richard Vosser am Mittwoch nach ihrer Präsentation auf der Healthcare-Konferenz von JPMorgan. Im Basisszenario gehe Sanofi davon aus, dass man mit dem Dermatitis-Mittel in den USA 2031 die Exklusivität verliert./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 81,69EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

