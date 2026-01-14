UBS stuft Volvo B auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo von 318 auf 341 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweden blieben trotz etwas gesunkener Gewinnschätzungen der Lkw-Favorit, schrieb Hemal Bhundia am Dienstagabend im Ausblick auf die Bilanz Ende Januar. Das Kursziel steigt aufgrund der nach vorne gerollten Bewertungsbasis./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 28,78EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Hemal Bhundia
Analysiertes Unternehmen: Volvo B
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 341
Kursziel alt: 318
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Hemal Bhundia
Analysiertes Unternehmen: Volvo B
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 341
Kursziel alt: 318
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte