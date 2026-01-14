UBS stuft Volvo B auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo von 318 auf 341 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweden blieben trotz etwas gesunkener Gewinnschätzungen der Lkw-Favorit, schrieb Hemal Bhundia am Dienstagabend im Ausblick auf die Bilanz Ende Januar. Das Kursziel steigt aufgrund der nach vorne gerollten Bewertungsbasis./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 28,78EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Hemal Bhundia

Analysiertes Unternehmen: Volvo B

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 341

Kursziel alt: 318

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

