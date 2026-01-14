UBS stuft ALSTOM auf 'Neutral'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom von 20 auf 24 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet mit einem starken Auftragseingang, wie er am Dienstagnachmittag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Bahntechnik-Konzerns schrieb. Die Bewertung der Aktien spiegle aktuell aber die Ziele gut wider, und mit dem Start des neuen Konzernchefs gebe es gewisse Anpassungsrisiken./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 15:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 25,64EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Andre Kukhnin
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andre Kukhnin
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
