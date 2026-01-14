UBS stuft ALSTOM auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom von 20 auf 24 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet mit einem starken Auftragseingang, wie er am Dienstagnachmittag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Bahntechnik-Konzerns schrieb. Die Bewertung der Aktien spiegle aktuell aber die Ziele gut wider, und mit dem Start des neuen Konzernchefs gebe es gewisse Anpassungsrisiken./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 15:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 25,64EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



