    -12 Prozent in Nordamerika

    Audi kämpft mit Rückgang – doch Elektroautos boomen mit Rekordzahlen!

    Audi verzeichnete 2025 besonders in China und Nordamerika einen Rückgang der Auslieferungen. Gleichzeitig verzeichneten Audis Elektrofahrzeuge einen Anstieg von 36 Prozent.

    Für Sie zusammengefasst
    Audi gab am Mittwoch bekannt, dass die Autoauslieferungen im Gesamtjahr um 2,9 Prozent zurückgingen und schloss sich den jüngsten Äußerungen deutscher Konkurrenten an, wonach der Wettbewerb in China und die US-Zölle die Nachfrage beeinträchtigt hätten. Vor allem aufgrund eines Rückgangs von 5,0 Prozent in China und eines Rückgangs von 12,2 Prozent in Nordamerika werden die Auslieferungen im Jahr 2025 auf 1,62 Millionen Fahrzeuge zurückgehen.

    In China wurden insgesamt 617.514 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Rückgang gegenüber 649.900 im Jahr 2024. In Nordamerika sanken die Auslieferungen von 230.220 auf 202.143 Exemplare. Die Zahlen folgen auf die Veröffentlichung von Absatzzahlen durch BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen in den letzten Tagen, die die Schwierigkeiten auf dem chinesischen Markt und die durch US-Zölle beeinträchtigte Nachfrage verdeutlichen.

    Audi teilte diesbezüglich mit: "Geopolitische und wirtschaftliche Herausforderungen werden auch 2025 weiterhin Druck auf die Auslieferungszahlen ausüben. Ein intensives Wettbewerbsumfeld in China und die US-Zollpolitik beeinflussten den gesamten Automobilsektor und prägten das globale Konsumverhalten." Wie es weiter hieß, konnte die solide Performance in Europa, Deutschland sowie in Übersee und den Schwellenländern diese Faktoren nicht vollständig ausgleichen.

    Audi konzentriert sich darauf, sein Angebot an Elektrofahrzeugen in China rasch auszubauen und seine Präsenz mit marktspezifischen Modellen, Produktionsanlagen und lokalen Partnern zu stärken. Am Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass Audis Modellinitiative für den chinesischen Markt 2026 mit hohem Tempo fortgesetzt wird. Zu den wichtigsten Modellen, die auf den Markt kommen sollen, gehören der Audi A6L, der Audi A6L e-tron, der Audi Q5L und der Audi E7X.

    Trotz des Rückgangs der Gesamtauslieferungen im Jahr 2025 verzeichnete Audi nach eigenen Angaben in jedem Monat ab September einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr, was auf einen Aufwärtstrend hindeutet. Die Bestellungen stiegen 2025 im Vergleich zum Vorjahr um über 13 Prozent, wobei die Bestellungen für Elektromodelle um rund 58 Prozent zunahmen. 

    Die Auslieferungen vollelektrischer Modelle von Audi stiegen im Jahr 2025 um 36 Prozent auf einen Rekordwert von über 223.000 Fahrzeugen, angetrieben durch die Nachfrage nach den Modellen A6 e-tron und Q6 e-tron.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
