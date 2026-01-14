JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 37,40 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,75 % und einem Kurs von 37,20 auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -7,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 10,92 Mrd..

Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -1,07 %/+60,43 % bedeutet.