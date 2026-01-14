ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 37,40 Euro
- JPMorgan stuft FMC auf "Underweight" mit 37,40 Euro.
- 2026 wird als Übergangsjahr für FMC erwartet.
- Grippesaison könnte Behandlungszahlen beeinflussen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. 2026 werde wohl ein Übergangsjahr, schrieb David Adlington am Mittwoch nach der Präsentation der Chefin des Dialysekonzerns auf der Healthcare-Konferenz von JPMorgan. Die Grippesaison sei bereits im Dezember gestartet. FMC prüfe noch, ob lediglich die Behandlungszahlen oder auch die Sterblichkeit der Dialyse-Patienten beeinflusst worden sei./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:59 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,75 % und einem Kurs von 37,20 auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -7,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 10,92 Mrd..
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -1,07 %/+60,43 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 37,40 Euro