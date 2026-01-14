Australischer Rohstoffentwickler will Großproduktion starten

Die australische QMines setzt auf ein zentrales Verarbeitungsmodell für mehrere Kupfer-, Gold- und Silberprojekte in Queensland. Das Unternehmen hat mit neuen Ressourcen, Studien und strategischen Übernahmen die Basis für ein langfristig profitables Abbauprojekt gelegt.

Inmitten einer global erstarkenden Rohstoffnachfrage positioniert sich QMines Limited (ISIN: AU0000141533, WKN: A2QSAM) mit einer wachstumsstarken Strategie: Das australische Unternehmen will mehrere Kupfer-, Gold- und Silbervorkommen im Bundesstaat Queensland über eine zentrale Verarbeitungsanlage erschließen. Ziel ist es, aus drei benachbarten Projekten über mindestens zehn Jahre hinweg jährlich 20.000 bis 30.000 Tonnen Kupferäquivalent zu produzieren – kosteneffizient, skalierbar und mit wachsendem Ressourcenpotenzial.

Mit dieser „Hub-and-Spoke“-Strategie – einer zentralen Anlage als Drehscheibe für mehrere Förderstätten – grenzt sich QMines positiv von klassischen Ein-Projekt-Explorern ab. Die Nähe der Projekte zueinander, deren fortgeschrittener Status und solide Wirtschaftlichkeitskennzahlen liefern das Fundament für eine industrielle Entwicklung der Metalle. In einem Umfeld hoher Rohstoffpreise und einer geopolitisch bevorzugter Jurisdiktion wie Australien ist QMines damit ein aussichtsreicher Kandidat für Anleger mit Fokus auf wachstumsstarke Explorationswerte.

Drei Projekte, ein Ziel: Eigenständige Kupferproduktion aus Queensland

Den Kern des Portfolios bildet das vollständig im Besitz von QMines befindliche Projekt Mount Chalmers. Es liegt rund 17 Kilometer nordöstlich von Rockhampton und umfasst eine Fläche von 316 Quadratkilometern. Die historische Kupfer- und Goldmine vor Ort war bis in die 1980er Jahre aktiv. Heute basiert die Neubewertung des Standorts auf einer Vormachbarkeitsstudie (PFS) für eine 1-Million-Tonnen-Prozessanlage, die eine wirtschaftliche Produktion über mehr als zehn Jahre vorsieht. Besonders bemerkenswert: Die Studie weist bereits jetzt niedrige Cashkosten von 2,14 USD pro Pfund Kupfer aus – eine solide Ausgangslage im internationalen Vergleich.